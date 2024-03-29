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ТАСС

Система космической связи "Гонец" пополнится сегментом из малых космических аппаратов

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Модель спутника "Гонец-M"
Модель спутника "Гонец-M".
Источник изображения: РИА Новости/Евгений Биятов

Как отметил гендиректор частного опытно-конструкторского бюро Олег Кусь, запуск первых экспериментальных аппаратов ожидается в 2025 году

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российское частное опытно-конструкторское бюро (ОКБ) "Пятое Поколение" до конца 2025 года произведет и запустит на низкую околоземную орбиту два кубсата-демонстратора в интересах системы спутниковой связи "Гонец". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АО "Спутниковая система "Гонец".

"Низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи "Гонец" получит увеличение орбитальной группировки за счет сегмента из малых космических аппаратов", - сообщили на предприятии. Отмечается, что инициативы будут реализованы в рамках заключенного 22 марта соглашения о стратегическом партнерстве между "Гонцом", "Пятым Поколением" и Роскосмосом.

Как отметил гендиректор ОКБ Олег Кусь, запуск первых экспериментальных аппаратов ожидается в 2025 году. "В линейке ОКБ "Пятое Поколение" имеется платформа для кубсатов Cleon II, на базе которой до конца 2025 года планируется создание и запуск двух тестовых аппаратов. Наша компания будет также работать над полезной нагрузкой, включая бортовой радиокомплекс. В части логики работы, создаваемый сегмент будет выполнять пакетную передачу данных - в точности, как и развернутая система "Гонец", - сказал он. Сроки дальнейшего развертывания группировки Кусь пока не уточнил.

Глава "Спутниковой системы "Гонец" Павел Черенков заявил, что пополнение существующей группировки сегментов из кубсатов стало бы интересным вектором роста для системы спутниковой связи. "Это позволило бы нам свободно масштабировать в сторону увеличения имеющиеся сегменты потребителей и выйти на новые рынки. В том числе, за счет размещения сегмента МКА на более низких орбитах. Это дало бы нам возможность обслуживать таких потребителей, для которых очень чувствительными являются требования к мощности, потребляемой абонентскими устройствами", - отметил Черенков. Он подчеркнул, что для всех текущих абонентов системы планируется полная совместимость с сегментом из кубсатов.

22 марта Роскосмос сообщил о заключении трехстороннего соглашения о стратегическом партнерстве с частным ОКБ "Пятое Поколение" и АО "Спутниковая система "Гонец". Там пояснили, что соглашение предполагает сотрудничество сторон в области создания многоспутниковой группировки малых космических аппаратов с привлечением частных инвестиций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
Роскосмос
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