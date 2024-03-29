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ТАСС

Разработчик сообщил об отправке в зону СВО свыше 7 тыс. БПЛА "Черника-1"

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Оператор БПЛА
Оператор БПЛА.
Источник изображения: РИА Новости

В компании отметили, что аппарат предназначен для поражения объектов с воздуха с максимальной дальностью полета до 80 км в один конец

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Более 7 тыс. беспилотных летательных аппаратов типа "летающее крыло" "Черника-1", предназначенных для поражения живой силы и поставляемых вместе со специализированным зарядом, было направлено в зону спецоперации с 2022 года. Об этом ТАСС сообщила компания-разработчик.

Там отметили, что аппарат "Черника-1" предназначен для поражения объектов с воздуха с максимальной дальностью полета до 80 км в один конец. Его полезная нагрузка составляет до 0,7 кг. "Для беспилотника поставляется специальный заряд с разрывными элементами, который также был разработан в России. "Черника-1" используется для поражения живой силы либо небольших автомобилей. Он разрывается рядом с противником и имеет радиус поражения 20 м. С 2022 года в зону спецоперации было поставлено более 7 тыс. данных аппаратов", - заявили в компании.

По словам собеседника ТАСС, беспилотник можно запустить как при помощи катапульты, так и с руки. "Катапульта также нашего собственного изобретения. Кроме того, у "Черники-1" несколько видов подрыва снаряда. Во время взлета заряд отключен, после взлета включается активация заряда и есть несколько видов детонации: при столкновении с противником, либо землей, а также отложенная и удаленная детонация. Это позволяет обезопасить бойцов", - подчеркнул разработчик.

В компании отметили, что функция отложенной детонации применяется в ходе выполнения боевых задач по уничтожению живой силы Вооруженных сил Украины. "Допустим, подлетает FPV-дрон и не разрывает снаряд. Боец по неопытности может забрать его с собой и унести в блиндаж, и там уже происходит подрыв снаряда", - рассказал специалист.

Рабочая высота полета дрона "Черника-1" - 1,5 тыс. м. Крейсерская скорость полета - 75 км/час. 

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