Путин выразил уверенность в выполнении ВС РФ поставленных задач

Путин заявил, что не сомневается в выполнении ВС РФ поставленных задач

Во время рабочего визита в Торжок 27 марта президент России Владимир Путин провел беседу с военными летчиками, в ходе которой заявил, что не сомневается в выполнении Вооруженными силами (ВС) РФ поставленных задач.

Один из военных поблагодарил главу государства и заявил, что ВС РФ верны своему президенту и выполнят любое его поручение.

«Позвольте от лица всех военнослужащих выразить вам глубочайшую признательность и уважение и заверить вас в том, что вы можете рассчитывать на личный состав вооруженных сил. Мы выполним любую поставленную вами задачу, мы вас не подведем», — сказал военный.

Президент ответил, что не сомневается в этом.

Ранее в этот день Путин заявил о бесстрашии российских летчиков и оценил их профессионализм. Во время беседы с военными он отметил тяжелую работу летчиков армейской, штурмовой, бомбардировочной, а также военно-транспортной авиации.

В ходе выступления с посланием Федеральному собранию 29 февраля Путин заявил о необходимости поддержания и развития Вооруженных сил России и в экономической сфере. Он подчеркнул, что задача состоит в том, чтобы выйти на новый уровень оснащенности армии. Речь идет о поставках беспилотников, системах противовоздушной обороны (ПВО), а также о высокоточных средствах поражения. По словам президента, боевые возможности армии России увеличились многократно.