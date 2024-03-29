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РИА Новости

Для МЧС создали и испытали уникального робота-сапера

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Сотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Новый дистанционно управляемый минный трал для МЧС прошел приемочные испытания

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новый дистанционно управляемый минный трал для гуманитарного разминирования прошел приёмочные испытания и рекомендован для оснащения подразделений МЧС России, рассказали РИА Новости в Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"Завершены приёмочные испытания дистанционно управляемого минного трала "МТ-2", предназначенного для гуманитарного разминирования. Машина рекомендована для оснащения подразделений МЧС России. Научно-методическое сопровождение всех мероприятий проводили эксперты ВНИИ ГОЧС на основе подготовленных учёными программы и методики испытаний", - сообщил заместитель начальника института Владимир Мошков.

Он добавил, что протестированный робот изготовлен на гусеничной базе и оснащен специальными тралами, которые разрушают противопехотные мины. Испытания минного трала прошли в марте на базе предприятия-изготовителя в Челябинске и Донском спасательном центре МЧС в Ростовской области.

Во время первого этапа испытаний на заводе-изготовителе были проверены технические характеристики заявленного образца, оценены его транспортабельность, трудоемкость, продолжительность монтажа тралового оборудования, а также возможности распознавания предметов при помощи телекамер минного трала.

На втором этапе испытаний, в спасательном центре МЧС, были оценены возможности робота по разминированию, а также его надежность и живучесть. Машину проверяли на различных грунтах: в песке, глине и на скальном участке, при преодолении водной преграды. Кроме того, оценивалась возможность трала работать на уклонах в 30 градусов, проверялись глубина и скорость траления, стойкость корпуса и работоспособность при взрывах.

"Одним из плюсов новинки стал более широкий трал. Теперь вместо 1,6 метра он захватывает площадь шириной до 2 метров. Дистанции управления техникой меняются в зависимости от условий. На открытой местности машиной можно управлять на расстоянии до одного километра, а при наличии препятствий — до 500 метров", - отметил Мошков.

Он добавил, что применение роботизированной техники для разминирования позволяет в разы повысить скорость и эффективность работы пиротехнических подразделений. При этом повышается уровень безопасности для спасателей, участвующих в операциях по гуманитарному разминированию, когда первой по опасному участку идёт техника.

"Полагаем, такая машина может быть поставлена на вооружение в спасательные центры министерства, в том числе на новых территориях, и использоваться для гуманитарного разминирования. Современные разработки позволят проводить его быстрее при площадном разминировании в условиях большого количества взрывоопасных предметов, которые в результате боевых действий или минирования территории залегают на различной глубине", - резюмировал Мошков.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
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