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Известия.ru

Путин назвал истребители F-16 законной целью для России

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Air Force Staff Sgt. John Raven

Путин: если F-16 будут запускать из третьих стран, они станут легитимной целью

Во время рабочего визита в Торжок 27 марта президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину западными странами.


По мнению президента, российские войска будут уничтожать любую технику врага, будь то танки, самолеты или истребители. Даже если западные страны поставят Украине истребители F-16, они не смогут поменять ситуацию на поле боя, указал Путин.


«Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос, будут ли ВС РФ уничтожать украинские F-16 на натовских аэродромах, если они станут применяться оттуда.

Также внимательно изучается вопрос того, могут ли истребители этого вида быть носителями ядерного оружия. Президент подчеркнул, что при организации боевой работы военные «будут учитывать этот вопрос».

Ранее, 25 марта, британский специалист в области международных отношений, юрист и аналитик Александр Меркурис заявил, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России показали НАТО, что способны нанести удары по истребителям F-16 на аэродромах Украины.

19 марта министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Киев продолжает сотрудничество с западными странами по поставке истребителей F-16. По его словам, переговоры идут с США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и рядом других стран.

До этого, 11 марта, газета The New York Times сообщила, что обучение летчиков ВВС Украины управлению истребителями F-16 в Дании застопорилось на несколько месяцев из-за незнания ими английского языка. Кроме того, управлению самолетов будут обучаться всего 12 украинских пилотов, что даже не составляет полную авиационную эскадрилью.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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