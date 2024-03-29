Путин сравнил расходы США и России на оборону

Путин: почти 40% от общемировых военных расходов приходится на США

Во время рабочего визита в Торжок президент России Владимир Путин прокомментировал разницу в военных тратах между РФ и США.

По его словам, оборонные расходы России за 2022 год составили 3,5% от ВВП, по данным отечественных экспертов. Стокгольмский институт исследования проблем мира заявлял о том, что траты были в размере 4% от ВВП страны. По тем же данным, Израиль тратил 4,5% от своего ВВП, США — 3,5%, а Украина — 33,5%.

«Но в абсолютных-то величинах разница какая? Вот в 2022 году США истратили, дай бог памяти, $811 млрд, а Российская Федерация — $72 млрд», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что траты различаются почти в 10 раз. Президент также отметил, что почти 40% от общемировых военных расходов приходится на США.

«США тратят на оборонные расходы примерно 40% от общемировых расходов на оборонку, 39% общемировых расходов — это США, а Россия — 3,5%», — сказал он.

Ранее, 11 марта, Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону США в 2025 году должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024 год.