Путин на отлично оценил действия боевой авиации РФ в зоне СВО

Путин: боевая авиация в зоне СВО работает отлично

Во время рабочего визита в Торжок 27 марта президент России Владимир Путин заявил о бесстрашии российских летчиков, и оценил их профессионализм.

«Все работают отлично, вносят огромный вклад в достижение общей победы. Самое главное — все воюют бесстрашно, огромный, просто огромный вклад вносят в достижение общего успеха», — заявил президент.

Во время беседы с военными Путин отметил тяжелую работу летчиков армейской, штурмовой, бомбардировочной, а также военно-транспортной авиации.

Президент России 27 марта в ходе поездки в Тверскую область посетил Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала армейской авиации) Минобороны РФ № 344 в Торжке. Глава государства осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а также поговорил с летчиками, которые проходят боевую подготовку в центре. Путин также пообщался с вдовами Героев России, погибших в ходе специальной военной операции. Помимо этого, российскому президенту показали ракету «Хризантема» для Ми-28НМ, разрывающую танки.

Визит Путина в Тверскую область стал первой региональной поездкой главы государства после выборов. В ходе нее, в частности, российский лидер выразил уверенность, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург существенно поменяет стиль жизни людей в регионе.

После этого Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Российский лидер обратил внимание на то, что промышленное производство в области растет быстрее, чем во многих других регионах.