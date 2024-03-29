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Интерфакс-АВН

Путин назвал аэродромы третьих стран законными целями, если с них будут применяться передаваемые Украине F-16

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В.Путин
В.Путин.
Источник изображения: militarynews.ru

Торжок. 27 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент России Владимир Путин заявил, что если передаваемые Украине истребители F-16 будут участвовать в конфликте, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных.

"Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились", - сказал он, общаясь с летчиками в ходе поездки в Тверскую область.

"Если они поставят F-16, а об этом говорят, пилотов готовят, то я думаю, что вы понимаете это, как никто другой, это ситуацию на поле боя не поменяет", - заявил Путин.

"Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе, системы залпового огня", - сказал Путин.

По его словам, F-16 могут нести ядерное оружие. "И это тоже мы должны будем учитывать", - сказал Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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