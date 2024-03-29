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ТАСС

В ООН сообщили, что российские военнопленные на Украине подвергаются пыткам

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Штаб-квартира ООН
Штаб-квартира ООН.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Управление верховного комиссара всемирной организации по правам человека также привело сведения о казни вне поля боя по меньшей мере 25 солдат РФ

ЖЕНЕВА, 28 марта. /ТАСС/. Российские военнопленные подвергаются пыткам на Украине. Об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Представители этого управления с 1 декабря прошлого года по 29 февраля встретились с 44 военнопленными-россиянами во время посещения мест содержания под стражей в Днепре, Харькове, Львове, Николаеве, Сумах, Виннице и Запорожской области. Пленные "предоставили достоверные сведения о пытках или жестоком обращении в транзитных местах после их немедленной эвакуации с поля боя", говорится в докладе.

"Тринадцать военнопленных рассказали, что во время допросов их избивали деревянными молотками и палками, подвергали пыткам электрическим током (с использованием военных полевых телефонов или других электрических устройств), а также инсценировали казнь, при этом в двух случаях им угрожали сексуальным насилием", - констатировали в УВКПЧ. В документе также отмечается, что "семь российских военнопленных сообщили, что их избивали на блокпостах по пути из транзитных мест интернирования в гражданскую больницу в Харькове".

УВКПЧ "задокументировало произвольные задержания и насильственные исчезновения, а также применение пыток и плохое обращение, включая сексуальное насилие, во время задержания гражданских лиц в связи с конфликтом и российских военнопленных". Кроме того, в докладе приведены сведения о "суммарной казни по меньшей мере 25 российских военнослужащих вне поля боя" - эти факты имели место в 2022 и 2023 годах. Речь идет о казнях без справедливого суда и надлежащего расследования.

По данным УВКПЧ, украинские власти возбудили не менее 5 уголовных расследований в отношении сотрудников собственных сил безопасности по обвинению в различных нарушениях, от которых пострадали 22 человека. Вместе с тем управление констатировало "отсутствие должного продвижения в расследовании или судебном преследовании". 

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