Путин признал сложность управления вертолетом

В ходе осмотра военной техники в 344-м центре боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала армейской авиации) Минобороны РФ в Торжке президент России Владимир Путин поделился своим опытом управления вертолетом.

«Сложно. Я пробовал, пытался один раз. Не удержать его», — поделился глава государства.

Он осмотрел ударные вертолеты Ми-27 и Ми-8, а также поучаствовал в тренировке в тренажерной кабине вертолета Ми-26. Имитация полета происходила в темноте, так как, по словам военнослужащего, вертолетчики ВС РФ вынуждены совершать регулярные ночные полеты.

27 марта в ходе поездки в Тверскую область посетил Государственный центр боевого применения №344 в Торжке. Глава государства осмотрел ударные вертолеты, а также поговорил с летчиками, которые проходят боевую подготовку в центре. Путин также пообщался с вдовами Героев России, погибших в ходе специальной военной операции. Там Путину показали ракету «Хризантема» для Ми-28НМ, разрывающую танки.

Визит Путина в Тверскую область стал первой региональной поездкой главы государства после выборов. В ходе нее, в частности, российский лидер выразил уверенность, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург существенно поменяет стиль жизни людей в регионе.

После этого Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Российский лидер обратил внимание на то, что промышленное производство в области растет быстрее, чем во многих других регионах.