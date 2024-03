США закупают в Турции взрывчатые вещества и оборудование для производства 155-мм снарядов

Как сообщает агентство "Bloomberg" в материале Natalia Drozdiak, Selcan Hacaoglu, Anthony Capaccio "US Turns to Turkey for Explosives as War in Ukraine Saps Supply" ("США обращаются к Турции за взрывчаткой, поскольку война на Украине подрывает поставки"), США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатых веществ в Турции для наращивания производства артиллерийских выстрелов, а также закупают в Турции сами готовые 155-мм снаряды и турецкое производственное оборудование для увеличения их выпуска в США. В первую очередь это необходимо для увеличения поставок 155-мм артиллерийских выстрелов на Украину.

Стенд с продукцией турецкой компании Repkon, занимающейся производством оборудования для изготовления артиллерийских выстрелов и их деталей и комплектующих (с) Guillaume Payen / Anadolu Agency

США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатых веществ в Турции для увеличения производства артиллерийских снарядов, поскольку союзники изо всех сил пытаются поставить на Украину столь необходимые ей боеприпасы.

Турецкие поставки тринитротолуола, известного как тротил, и нитрогуанидина [пикрита], который используется для метательных зарядов, будут иметь решающее значение для производства арьтллерийских боеприпасов калибра 155 мм стандартов НАТО. По словам официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, производство может утроиться. Турция уже находится на пути к тому, чтобы уже в этом году стать крупнейшим продавцом артиллерийских снарядов в США.

Двухлетняя война России с Украиной спровоцировала всплеск мирового спроса на боеприпасы, при этом западные союзники стремятся в первую очередь поставлять их Киеву, хотя они также пополняют свои собственные истощенные запасы. Скачок спроса привел к отставанию в выполнении заказов на мировом рынке и создал нагрузку на цепочки поставок оборонной продукции, особенно на такие компоненты, как тротил, сообщили официальные лица на условиях анонимности.

Заключение сделки с Анкарой также обнажает хрупкий баланс между союзниками по НАТО, чьи отношения осложнились вторжением России и многомесячной блокадой со стороны Турции вступления Швеции в этот твоенный альянс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Белый дом 9 мая впервые с тех пор, как президент Джо Байден вступил в должность, с целью восстановления военных связей. Одобрение Турцией членства Швеции в НАТО в этом году открыло Вашингтону возможность одобрить продажу Анкаре американских боевых самолетов F-16, ракет и бомб на сумму 23 миллиарда долларов.

На этом будет строиться и партнерство по производству боеприпасов. В конце февраля Пентагон заявил, что заключил контракт с General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на строительство трех линий по производству металлических корпусов и элементов для 155-мм снарядов в Техасе, в том числе с поставкой оборудования турецкими субподрядчиками. Завод в Меските в штате Техас планируется запустить в производство в июне, сообщила компания.

Догоняя Москву

Ожидается, что к 2025 году производственные линии турецкой оборонной компании Repkon будут производить около 30% всех производимых в США 155-мм артиллерийских снарядов, говорят источники. Кроме того, министерство обороны США закупило у турецкой компании Arca Defense 116 тысяч готовых выстрелов для поставки в этом году, и дальнейшие закупки ожидаются в ближайшее время с поставками в следующем году, добавили источники.

В сообщении об инвестициях Техаса и турецкой промышленности Пентагон заявил, что работа с союзниками "является ключом к созданию глобальной оборонно-промышленной базы". Турецкие министерство обороны и агентство оборонных закупок не ответили на запрос о комментариях.

Усилия США и Европы являются частью гонки за Москвой , чья военная машина позволила ей произвести или закупить - по некоторым оценкам - 4 миллиона снарядов в этом году, включая поставки из Северной Кореи. В сравнении, Европейский Союз рассчитывает утроить производство артиллерийских снарядов в этом году примерно до 1,4 миллиона единиц.

По словам западных официальных лиц, поскольку крупные оборонные компании и более мелкие поставщики начинают наращивать производство, ожидается, что производство боеприпасов в США и Европе значительно увеличится в следующем и следующем году.

Но это частично зависит от того, одобрит ли Конгресс США выделение более 60 миллиардов долларов для Украины, которые в настоящее время заблокированы республиканцами Палаты представителей, требующими уступок в области иммиграционной политики. Армия США намерена производить 100 тысяч 155-мм снарядов в месяц к концу 2025 года, что будет невозможно без получения финансирования, заявила в конце февраля министр армии США Кристин Уормут.

Партнерство США и Турции в области производства боеприпасов также демонстрирует расхождение в стратегии с ЕС. В течение нескольких месяцев 27 членов ЕС воздерживались от использования своих средств для закупок снарядов в Турции из-за сопротивления со стороны Франции, Греции и Кипра - даже несмотря на то, что ЕС пришлось отложить свою цель отправить Украине 1 миллион снарядов к марту до конца года ввиду отставания в их производстве.