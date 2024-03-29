«Дальнейшая эволюция БМП Bradley»: представлен новый вариант платформы AMPV

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Концерн BAE Systems представил новый вариант универсальной гусеничной платформы AMPV, которую разработчик позиционирует в качестве «дальнейшей эволюции БМП M2A4 Bradley». На этот раз она выполнена в конфигурации боевой машины пехоты.

AMPV получила новую модульную верхнюю часть корпуса под названием ExMEP (External Mission Equipment Package), которая позволяет интегрировать различные виды оборудования и башенных систем, как в виде турели, требующей присутствия человека, так и необитаемых.

В представленной версии машина оснащена необитаемой башней под обозначением UT30 от компании Elbit America. Она вооружена автоматической пушкой Mk44S калибра 30 мм, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой для ПТУР Spike.

AMPV в варианте БМП может заменить M2 Bradley как на экспортных рынках, так и в армии США, хотя Пентагон возлагает надежды на перспективную БМП XM30. Доведение Bradley до уровня AMPV невозможно, хотя она создана на их базе, так как новая машина выпускается с нуля, что связано с серьезными изменениями в конструкции корпуса и применением новых материалов.

AMPV в версии БМП может также выполнять роль тяжелой боевой машины пехоты в случае дооборудования модульной основной броней, которую можно усилить динамической защитой.