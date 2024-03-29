Войти
Военное обозрение

«Дальнейшая эволюция БМП Bradley»: представлен новый вариант платформы AMPV

203
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Концерн BAE Systems представил новый вариант универсальной гусеничной платформы AMPV, которую разработчик позиционирует в качестве «дальнейшей эволюции БМП M2A4 Bradley». На этот раз она выполнена в конфигурации боевой машины пехоты.

AMPV получила новую модульную верхнюю часть корпуса под названием ExMEP (External Mission Equipment Package), которая позволяет интегрировать различные виды оборудования и башенных систем, как в виде турели, требующей присутствия человека, так и необитаемых.

В представленной версии машина оснащена необитаемой башней под обозначением UT30 от компании Elbit America. Она вооружена автоматической пушкой Mk44S калибра 30 мм, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой для ПТУР Spike.

AMPV в варианте БМП может заменить M2 Bradley как на экспортных рынках, так и в армии США, хотя Пентагон возлагает надежды на перспективную БМП XM30. Доведение Bradley до уровня AMPV невозможно, хотя она создана на их базе, так как новая машина выпускается с нуля, что связано с серьезными изменениями в конструкции корпуса и применением новых материалов.

AMPV в версии БМП может также выполнять роль тяжелой боевой машины пехоты в случае дооборудования модульной основной броней, которую можно усилить динамической защитой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
Компании
BAE Systems
Проекты
AMPV
Похожие новости
07.04.2014
Запрос предложений по AMPV обновляет график разработки
28.01.2014
Армия США отказывается от программы БМП GCV
04.12.2013
БМП или БТР – вот в чем вопрос
29.11.2013
Командование СВ США выпустило окончательный вариант технического задания на поставку ББМ AMPV
08.10.2013
Командование СВ США подготовило новый проект запроса на поставку ББМ AMPV
26.12.2012
Предложения по модернизация боевых машин на AUSA 2012
24.10.2012
Компания «Некстер» представляет новую бронемашину XP2 в США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 06:58
  • 10
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 29.03 04:24
  • 438
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.03 03:34
  • 4
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 28.03 22:28
  • 1
Заявления Генерального прокурора России о деприватизации предприятий ОПК
  • 28.03 20:03
  • 2682
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.03 18:33
  • 2
Источник сообщил об успешном применении ВС РФ перспективных "прыгающих мин" в зоне СВО
  • 28.03 16:17
  • 0
Force de Frappe. Франция перебрасывает истребители Rafale в Румынию
  • 28.03 15:34
  • 1
Представлен модуль акустической разведки, находящий беспилотники по звуку
  • 28.03 13:54
  • 5
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 28.03 10:12
  • 1
В США вспомнили о советском атомолете
  • 28.03 10:06
  • 62
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.03 10:05
  • 1
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У