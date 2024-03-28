Брыков: ВСУ обстреливают болгарскими минами этнических болгар в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары болгарскими минами по местам проживания этнических болгар. Об этом 27 марта «Известиям» сообщил начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.

По его словам, в распоряжении властей Херсонской области появились фотографии ящиков от мин, используемых ВСУ. Судя по маркировке на ящиках, мины были произведены на заводе «Арсенал» в городе Казанлык в Болгарии в начале 2023 года. На Украину они попали через Одессу посредством «серых» схем. Мины были доставлены из болгарского аэропорта «Стара-Загора».

«Ужасающий момент в том, что наносились удары прямо по местам проживания этнических болгар. По сути, болгарские мины используется против этнического болгарского населения. Наносят удары по своим соотечественникам, которые находятся на территории освобожденной Херсонской области. Из-за обстрела мирных городов нарушаются всевозможные международные конвенции, Запад вообще не реагирует. А тут еще по этническому меньшинству наносят удары», — сказал Брыков.

Он добавил, что на это должны обратить внимание, в первую очередь, болгарские власти, а также европейские международные организации.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в реанимации скончалась девочка, госпитализированная после обстрела Каховки.

23 марта два человека погибли при обстреле ВСУ автогазозаправочной станции в поселке городского типа Новая Маячка Херсонской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.