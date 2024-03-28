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Военное обозрение

«Необратимого ущерба не причинено»: результаты пожара на британском авианосце Queen Elizabeth

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Источник изображения: topwar.ru

8 марта на британском авианосце Queen Elizabeth произошел пожар, который был охарактеризован в военном ведомстве как незначительный. В это время корабль был пришвартован в Гленмаллане, Шотландия, куда прибыл для разгрузки боеприпасов и другой матчасти, прежде чем отправиться в Росайт для проведения ремонта.

Незначительный, изолированный пожар на борту был быстро взят под контроль и потушен

- пояснили на флоте.

Как поясняли в The Sun, пожар произошел в пятницу вечером, поэтому часть моряков находилась в состоянии алкогольного опьянения. Те, кто сохранял дееспособность, подключились к его тушению.

Спустя почти месяц парламентская оппозиция в лице лейбористов сделала запрос о состоянии авианосца.

Я могу подтвердить, что персонал, работавший на HMS Queen Elizabeth, не пострадал в результате пожара 8 марта. Также не было причинено необратимого ущерба, и пожар никак не повлияет на текущую программу HMS Queen Elizabeth

- ответил на запрос Джеймс Хеппи из руководящего состава Минобороны.

С его слов, в настоящее время проводится расследование для установления причины пожара, из его результатов будут сделаны соответствующие выводы.

Queen Elizabeth, как и её «собрата» Prince of Wales, постоянно преследуют проблемы, вызванные, главным образом, конструктивными техническими дефектами, характерными для проекта.

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  • В новости упоминаются
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец
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