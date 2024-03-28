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ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

Росатом и «ТСС Групп» создадут СП для строительства плавучих энергоблоков

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Росатом и «ТСС Групп» создадут СП для строительства плавучих энергоблоков
Росатом и «ТСС Групп» создадут СП для строительства плавучих энергоблоков.
Источник изображения: metalinfo.ru

26 март машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» и «ТСС Групп» подписали соглашение об основных условиях сделки по созданию совместного предприятия (СП) для строительства и эксплуатации энергофлота на базе атомных плавучих энергоблоков (ПЭБ) для зарубежных рынков, сообщает пресс-служба Росатома. Стороны планируют строительство и эксплуатацию серии плавучих энергоблоков с реакторными установками РИТМ-200М. Доли в СП будут распределены на паритетной основе, отмечается в сообщении.

Проект предполагает запуск строительства серии плавучих энергоблоков с реакторными установками РИТМ-200М мощностью не менее 100 МВт со сроком службы 60 лет и последующую продажу электроэнергии с борта ПЭБ потребителям за рубежом.

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Росатом
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