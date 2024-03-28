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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Украина начинает экспорт биогаза в ЕС

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Украина начинает экспорт биогаза в ЕС
Украина начинает экспорт биогаза в ЕС.
Источник изображения: belvpo.com

На днях украинские депутаты приняли закон, который снимает ограничения на экспорт биометана и значительно расширяет производства “зеленого газа” в Украине.

“Украина может похвастаться крупнейшими сельскохозяйственными угодьями в Европе, а ее биометановый потенциал не имеет себе равных на всем континенте. Страна не только способна производить объемы, которые могли бы в одиночку покрыть объемы годового потребления природного газа средней европейской страны”, – пишут западные эксперты по вопросам энергетики.

Стоит отметить, что с начала СВО был принят закон, запрещающий не только экспорт природного газа, но и биометана, поскольку это взаимозаменяемые продукты.

В результате многим западным компаниям, которые инвестировали в производство биометана на Украине, пришлось приостановить производство или отложить инвестиции, т.к. они не могли получить доступ к европейским рынкам.

Пять заводов по переработке биометана в настоящее время готовятся к производству и экспорту 77 млн куб. м биометана уже в этом году. Ожидается, что еще десять заводов войдут в коммерческую эксплуатацию в 2025 г., что почти удвоит производство.

Западные аналитики пишут, что крупные международные организации проявляют высокий интерес к получению большего объема биометана из Украины, есть ожидания, что производство может быть увеличено в разы, чтобы покрыть 20% потребности ЕС в биометане к 2030 году.

Отметим, что уже появилась информация о начале экспорта “зеленого газа” в Германию. Первые поставки запланированы на май т.г.

Особое внимание стоит обратить на то, что Украина не субсидирует внутреннее производство, а это означает, что оно будет жизнеспособно только за счет западного финасирования.

Таким образом, здесь важно понимать, что основным выгодополучателем в данном вопросе является Запад, а не украинский народ. Вместе с тем, украинская “незалежная” власть продолжает распродавать страну.

Сергей Острына

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Страны
Германия
Украина
Проекты
Евросоюз
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