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Техкульт

Сверхзвуковой коммерческий самолет следующего поколения совершил первый испытательный полет

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Boom ХВ-1

Уход «на пенсию» лайнера Concorde в ноябре 2003 года вовсе не стал концом эпохи сверхзвуковой пассажиркой авиации. Ее продолжение — лишь вопрос времени. 22 марта в аэрокосмическом порту Мохаве, штат Калифорния состоялся первый полет Boom ХВ-1 — прототипа будущего сверхзвукового коммерческого самолета компании Overture.

В США над реализацией проектов гражданского «сверхзвука» сегодня работают несколько частных компаний и НАСА. Выгода очевидна — сверхзвуковые экологически безопасные коммерческие лайнеры смогут быстрее доставлять пассажиров и грузы, тем более, что сегодня хватает тех, кто готов за это платить. Характеристики прототипа: длина — 19 м, размах крыльев — 6 м. Он оснащен тремя двигателями GE J85-15, развивающими тягу 5580 кг. Полет проходил на высоте 2170 м на скорости 440 км/ч. Если прототип окажется успешным, то разработчики продолжат работу по улучшению его характеристик — в частности, доведению скорости до сверхзвуковой. ХВ-1 оснастят системой дополненной реальности, корпусом и воздухозаборниками из углеродного композита, которые замедляют встречный воздушный поток до нужной скорости, что позволяет использовать обычные реактивные двигатели. ХВ-1 поможет компании Overture в разработке сверхзвукового реактивного лайнера, рассчитанного на перевозку 80 пассажиров со скоростью 2030 км/ч.

Александр Агеев


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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
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