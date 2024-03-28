Сверхзвуковой коммерческий самолет следующего поколения совершил первый испытательный полет

Boom ХВ-1

Уход «на пенсию» лайнера Concorde в ноябре 2003 года вовсе не стал концом эпохи сверхзвуковой пассажиркой авиации. Ее продолжение — лишь вопрос времени. 22 марта в аэрокосмическом порту Мохаве, штат Калифорния состоялся первый полет Boom ХВ-1 — прототипа будущего сверхзвукового коммерческого самолета компании Overture.

В США над реализацией проектов гражданского «сверхзвука» сегодня работают несколько частных компаний и НАСА. Выгода очевидна — сверхзвуковые экологически безопасные коммерческие лайнеры смогут быстрее доставлять пассажиров и грузы, тем более, что сегодня хватает тех, кто готов за это платить. Характеристики прототипа: длина — 19 м, размах крыльев — 6 м. Он оснащен тремя двигателями GE J85-15, развивающими тягу 5580 кг. Полет проходил на высоте 2170 м на скорости 440 км/ч. Если прототип окажется успешным, то разработчики продолжат работу по улучшению его характеристик — в частности, доведению скорости до сверхзвуковой. ХВ-1 оснастят системой дополненной реальности, корпусом и воздухозаборниками из углеродного композита, которые замедляют встречный воздушный поток до нужной скорости, что позволяет использовать обычные реактивные двигатели. ХВ-1 поможет компании Overture в разработке сверхзвукового реактивного лайнера, рассчитанного на перевозку 80 пассажиров со скоростью 2030 км/ч.

Александр Агеев