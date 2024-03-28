В Грозном завершили создание первого акустического детектора дронов «Малик»

В России создали акустический детектор дронов

Российские разработчики завершили создание акустического детектора практически всех существующих моделей БПЛА, получившего название «Малик». Устройство способно обнаруживать любые типы дронов по звуку — независимо от используемых в их управлении радиочастот.

Как рассказали в КБ «Талламхо», где работают над «Маликом», дрон может работать на любых частотах, но при полете он все равно издает характерный звук, который и пеленгует новый акустический детектор. Однако все типы БПЛА «гудят» по-разному, поэтому для детектора была собрана база сигнатур с особенностями звучания разных видов беспилотников при определенных сценариях их применения. Логично, что «Малик» нужно периодически подключать к интернету для пополнения этой библиотеки. Также уточняется, что детектор «Малик» получил две модификации — одна, судя по всему, крупная по габаритам, предназначена для несения дежурства у блиндажей, укрытий, окопов и техники, а вторая является компактной и может крепиться к бронежилету. Кстати, разработчики утверждают, что «Малик» также способен выявлять работу дальномеров и систем лазерного наведения — в ходе испытаний прибор на расстоянии порядка 700 метров смог обнаружить, что в его сторону с помощью дальномера измеряется расстояние. Кроме того, активно ведется доработка «Малика», которая позволит устройству засекать лучи наведения ПЗРК типа «Stinger» и аналогичных систем, имеющих двойное наведение лазером в ИК и УФ диапазонах.

Макс Антонов