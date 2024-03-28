Политическая шантрапа: что отставка секретаря СНБО Данилова говорит о властях Украины

Полковник Ходаренок: отставка Данилова не повлияет на положение дел на фронте

Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов связывает эту отставку с тем, что чиновник нецензурно исказил фамилию спецпредставителя Китая по Евразии. Почему увольнение Данилова не вызывает удивления и как его отставка отразится на положении дел на фронте - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Отставку секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова связывают с дипломатическим скандалом. На прошлой неделе чиновник нецензурно исказил фамилию спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя.

В целом поступок Данилова не должен вызывать особого удивления (каким бы странным ни казался подобный вывод). Подчас поведение и действия представителей первой десятки политического класса Украины находятся сугубо в русле высказывания секретаря СНБО, и в этом плане чиновник разве что следовал в фарватере уже установившихся традиций в деятельности руководства страны.

"Элита Украины возникла из небытия"

Например, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в основном делает свои заявления в ультимативной форме, что абсолютно не согласуется с нормами поведения главы внешнеполитического ведомства любого государства. Только на днях он раздраженно потребовал у Запада передать Киеву зенитные ракетные системы примерно в таких выражениях - «Дайте же нам эти чертовы Patriot!». Заметим, что переговоры о поставках вооружения в подобном тоне не ведутся и никогда не велись.

В плане категоричности формулировок, а порой и откровенных грубостей и оскорблений от Кулебы не отстают и его подчиненные. Бывает, что они значительно опережают своего начальника в тональности высказываний, а и иногда просто соревнуются в озвучивании глупостей с участием других представителей украинского руководства.

К примеру, в мае 2022 года посол Украины в Берлине Андрей Мельник совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским понизили в статусе до персоны нон грата президента Германии Вальтера Штайнмайера. В этом плане можно вопрос поставить и так: «Вы кто, хлопцы, и кто по сравнению с вами президент ФРГ?». Надо же знать меру. Политический вес фигур-то абсолютно несопоставим.

Но на этом в те времена Мельник не унялся и принялся за канцлера Олафа Шольца. Посол Украины в ФРГ отказал Шольцу даже в статусе кролика на праздничном украинском столе. Максимум, по словам Мельника, на что теперь может рассчитывать глава правительства страны (Германия, напомним, один из крупнейших спонсоров Украины), - это стать ливерной колбасой. Причем обиженной ливерной колбасой.

И подобные примеры далеко не единичны.

Так, в июне 2022 года Кулеба нахамил в ответ на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести международное расследование разрушения Каховской ГЭС.

«Инициаторы расследований просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость. Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые. У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими», - заявил тогда министр.

В сентябре 2023 года хамство главы МИД Украины в адрес немецкой коллеги Анналены Бербок после отказа Берлина поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus вызвало изрядное возмущение в Германии. Кулеба тогда сказал, что ФРГ просто теряет время и рано или поздно все равно передаст ракеты Киеву.

Не отстают в этом плане и другие украинские хлопцы. Например, в сентябре того же года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ООН лоббистской организацией по зарабатыванию денег, МАГАТЭ и Красный Крест - «фиктивными организациями», которые засоряют сознание своими «мусорными оценками», а Индию и Китай обвинил в слабом интеллектуальном потенциале.

Поэтому оскорбление Даниловым спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя на этом фоне вполне прогнозируемое явление. Данилов, что называется, чтит уже сложившиеся в Киеве традиции.

Заметим, что значительная часть современной политической элиты Украины возникла из небытия на гребне событий 2014 года. Кто был до этого переворота никем, внезапно стал чуть ли не всем. В руководстве страны появились личности, что называется, «революцией мобилизованные и призванные».

Странности биографии Данилова

Обратимся в этом плане хотя бы к биографии только что отставленного секретаря СНБО. В 1981 году Данилов окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности «ветеринар», в 1999 году - Луганский государственный педагогический университет им. Тараса Шевченко по специальности «преподаватель истории», в 2000 году - Восточноукраинский национальный университет им. Даля по специальности «менеджмент» и Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности «юрист».

На первый взгляд, все выглядит более чем пристойно. Однако обратим внимание на следующее - только на даты. В 1999 году Данилов окончил Луганский государственный педагогический университет. Стало быть, должен был поступить в это учебное заведение как минимум в 1994 году и пять лет, сидя за партой, усиленно грызть гранит педагогической науки.

Теперь уточним, чем чиновник на самом деле занимался в этот период времени. В июле 1994 года он был избран председателем горсовета Луганска (то есть практически одновременно с поступлением в вуз). В сентябре 1997 года его сняли с должности за совмещение работы градоначальника с предпринимательством.

Возникает вопрос - когда же тут слушать лекции и принимать участие в семинарах, находясь в должности градоначальника и предпринимателя? Да и представить себе председателя горсовета большого города (более 500 тыс. жителей) в качестве усердного студента достаточно трудно.

К тому же с 1996 по 1997 год (то есть в период напряженной учебы в вузе) Данилов входил в политсовет Социал-демократической партии Украины.

Таким образом, есть большие сомнения в том, что Данилов был прилежным студентом Луганского государственного педагогического университета. И вновь обратим внимание на даты - всего через год (!) после окончания педагогического вуза у него появляются еще два диплома об окончании высших учебных заведений. И он уже и юрист, и менеджер. Так что, скорее всего, все эти дипломы господин Данилов, пользуясь служебным положением, что называется, нарисовал.

По специальностям всех трех своих вузов он не проработал ни одного дня. То есть Данилов не был ни преподавателем истории, ни юристом, ни менеджером. Иными словами, единственное его завершенное образование - Старобельский совхоз-техникум. По этой же специальности он и работал в период с 1983 по 1987 год - ветеринаром в Парке культуры и отдыха имени 1 Мая в Луганске.

"Появились из ниоткуда и туда же отправятся"

Ничего не имеем против этой доброй и нужной профессии, но выдвижение кандидатуры на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины с образованием в объеме совхоза-техникума, без опыта внешнеполитической деятельности, знания военной стратегии, да и в целом основ военного дела могло произойти только в результате каких-либо событий в государстве исключительно революционного характера.

Потому-то и все его высказывания на указанном посту по внешнеполитическим и оборонным вопросам зачастую не могли не вызывать смеха, поскольку секретарь СНБО даже не владел установленной терминологией.

Никакого влияния его отставка на положение дел на фронте не окажет. Данилов, скорее всего, даже и не был допущен к оперативно-стратегическому планированию применения ВСУ.

По большому счету, подобных личностей (без особого преувеличения, политической шантрапы) в военно-политическом руководстве Украины более чем достаточно - то есть лиц без профильного образования, серьезной школы, восхождения по служебной лестнице без пропуска ступеней, опыта работы. Появились из ниоткуда и туда же в ближайшем будущем и отправятся. С такими кадрами и соответствующие результаты.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок