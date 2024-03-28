Дмитрий Скоропупов избран генеральным директором АО «Уралкриомаш»

Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралкриомаш» концерна «Уралвагонзавод» на пост генерального директора предприятия избран Дмитрий Александрович Скоропупов. Он возглавляет предприятие с 2014 года. Пост руководителя он будет занимать еще пять лет.

Под его руководством предприятие выполнило контракты для Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», изготовило технологическое оборудование для стартовых комплексов ракет-носителей «Союз» и «Ангара», разработало вагоны-цистерны моделей 15-558С-04 для перевозки сжиженных природных газов и 15-5107 для ракетного топлива. Кроме того, выполнен контракт с Министерством обороны Российской Федерации по изготовлению технологического оборудования для космодрома Плесецк.

В рамках производственной кооперации АО «Уралкриомаш» выполнило обязательства по изготовлению комплектующих для военной техники по государственному оборонному заказу НПК «Уралвагонзавод».

На предприятии расширена линейка изделий для транспортировки и хранения СПГ, в которой представлены: железнодорожный вагон-цистерна модели 15-5106 и 15-5106-01, контейнеры-цистерны модели КЦМ-40/0,7, КЦ.Т75-40/0,8 и инновационный контейнер-цистерна КЦ.Т75-45/0,8.

Специалисты «Уралкриомаша» выполнили крупные проекты, связанные с производством и потреблением сжиженного природного газа. Предприятие изготовило систему оборудования для малотоннажного завода в Магнитогорске. По заказу города Невельск Сахалинской области «Уралкриомаш» создал комплекс оборудования для приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа для новой котельной станции.

«Доверие, оказанное мне, означает прежде всего ответственность за стабильность, дальнейшее развитие и рост экономических показателей АО «Уралкриомаш». Благодаря многолетнему опыту мы сохраняем лидирующие позиции на рынке криогенного оборудования. Предприятие сегодня – это уникальный коллектив и собственная производственная площадка. Портфель заказов АО «Уралкриомаш» наполнен на текущий и следующий год. Мы выполняем все социальные обязательства и видим гарантированные перспективы роста», – отметил генеральный директор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов.