Войти
Ростех

Дмитрий Скоропупов избран генеральным директором АО «Уралкриомаш»

188
0
0
Дмитрий Скоропупов
Дмитрий Скоропупов.
Источник изображения: АО «Уралкриомаш»

Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралкриомаш» концерна «Уралвагонзавод» на пост генерального директора предприятия избран Дмитрий Александрович Скоропупов. Он возглавляет предприятие с 2014 года. Пост руководителя он будет занимать еще пять лет.

Под его руководством предприятие выполнило контракты для Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», изготовило технологическое оборудование для стартовых комплексов ракет-носителей «Союз» и «Ангара», разработало вагоны-цистерны моделей 15-558С-04 для перевозки сжиженных природных газов и 15-5107 для ракетного топлива. Кроме того, выполнен контракт с Министерством обороны Российской Федерации по изготовлению технологического оборудования для космодрома Плесецк.

В рамках производственной кооперации АО «Уралкриомаш» выполнило обязательства по изготовлению комплектующих для военной техники по государственному оборонному заказу НПК «Уралвагонзавод».

На предприятии расширена линейка изделий для транспортировки и хранения СПГ, в которой представлены: железнодорожный вагон-цистерна модели 15-5106 и 15-5106-01, контейнеры-цистерны модели КЦМ-40/0,7, КЦ.Т75-40/0,8 и инновационный контейнер-цистерна КЦ.Т75-45/0,8.

Специалисты «Уралкриомаша» выполнили крупные проекты, связанные с производством и потреблением сжиженного природного газа. Предприятие изготовило систему оборудования для малотоннажного завода в Магнитогорске. По заказу города Невельск Сахалинской области «Уралкриомаш» создал комплекс оборудования для приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа для новой котельной станции.

«Доверие, оказанное мне, означает прежде всего ответственность за стабильность, дальнейшее развитие и рост экономических показателей АО «Уралкриомаш». Благодаря многолетнему опыту мы сохраняем лидирующие позиции на рынке криогенного оборудования. Предприятие сегодня – это уникальный коллектив и собственная производственная площадка. Портфель заказов АО «Уралкриомаш» наполнен на текущий и следующий год. Мы выполняем все социальные обязательства и видим гарантированные перспективы роста», – отметил генеральный директор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Уралвагонзавод
Проекты
Плесецк
Похожие новости
24.08.2009
МАКС-2009: три дня для бизнеса - успех налицо
12.01.2009
Минобороны РФ передает Роскосмосу объекты на Байконуре
19.07.2007
ОТ ОБЪЕКТА "АНГАРА" - К РАКЕТЕ "АНГАРА". ПЛЕСЕЦК ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СТАНЕТ ГЛАВНЫМ КОСМОДРОМОМ СТРАНЫ
13.07.2007
«Таксисты» — не элита К чему может привести погоня Роскосмоса за тотальной коммерциализацией отрасли
13.12.2006
Военно-промышленная комиссия обсуждает проект стратегии развития ракетно-космической промышленности на период до 2015 года
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 03:02
  • 409
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.03 01:36
  • 1
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 27.03 14:34
  • 8
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 27.03 14:29
  • 0
Украина начинает экспорт биогаза в ЕС
  • 27.03 11:51
  • 4
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 27.03 11:38
  • 1
Индия не хочет отрекаться от России. И дело не только в дешевой нефти
  • 27.03 11:21
  • 9
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 27.03 06:02
  • 107
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 27.03 03:23
  • 2
Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие
  • 27.03 01:54
  • 5
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 26.03 19:29
  • 1
БПЛА Китая: высотный разведывательный WZ-7
  • 26.03 19:25
  • 12
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС