При поддержке Ростеха на базе РТУ-МИРЭА организована передовая инженерная школа

Заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев провел первое заседание наблюдательного совета передовой инженерной школы СВЧ-электроники. ПИШ СВЧ-электроники создана на базе МИРЭА – Российского технологического университета в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» при поддержке Госкорпорации Ростех. Проект направлен на формирование национального центра компетенций, занимающегося подготовкой инженерных кадров новой формации, а также проведением научных исследований для достижения технологического суверенитета Российской Федерации в области радиотехники и электроники.

«У Госкорпорации Ростех уже имеется большой опыт реализации передовых инженерных школ в партнерстве с ведущими вузами. Из опыта реализации других ПИШ мы вынесли главное – не нужно бояться ставить вопросы, ответы на которые индустрия еще не знает, важно активно использовать знания из разных отраслей с участием других передовых вузов. Реформирование и создание нового в системе образования должно опираться на критически важные инженерные компетенции, в том числе междисциплинарные, с учетом современного технологического развития. Технологии сверхвысокочастотной электроники отнесены к критическим – они существенным образом влияют на облик и технические характеристики радиоэлектронных устройств. От них зависит производство радиолокационного, радионавигационного и радиосвязного оборудования в гражданской и военных сферах космической, авиационной, медицинской, телекоммуникационных отраслей. Проекты ПИШ СВЧ-электроники могут укрепить научные школы в области радиофизики, электродинамики, математического моделирования, автоматизированного проектирования и технологических процессов изготовления изделий СВЧ-техники», – отметил Николай Волобуев.

Подготовка будущих инженеров в ПИШ СВЧ-электроники ведется с участием профильных индустриальных партнеров из радиоэлектронной отрасли. Обучение студентов строится по индивидуальным программам с учетом специфики их работы в научно-исследовательских проектах.

Ректор МИРЭА – Российского технологического университета Станислав Кудж в своем выступлении рассказал о том, какими компетенциями должен обладать выпускник ПИШ. По его словам, набор компетенций формируется с учетом потребностей индустриального партнера и, помимо профессиональных, включает знания в области управления проектами в соответствии с предметными областями ПИШ СВЧ-электроники.

Одним из приоритетных направлений развития передовой инженерной школы СВЧ-электроники ректор РТУ-МИРЭА назвал строительство новых образовательных площадок, оборудованных с учетом запросов предприятий-партнеров. В частности, в 2024-2025 годах планируется ввести в эксплуатацию новый корпус в московском кампусе университета, где будут открыты лаборатории СВЧ-компонентов, созданные в соответствии с задачами, стоящими перед Госкорпорацией Ростех.

В свою очередь, генеральный конструктор НПП «Исток им. А.И. Шокина (холдинг «Росэлектроника») Александр Борисов представил новое образовательное пространство на территории Московской области, в наукограде Фрязино – технопарк «Исток-РТУ МИРЭА». Подготовка будущих специалистов здесь будет вестись начиная со школы посредством проектной деятельности по программам, разработанным университетом совместно с предприятиями-партнерами. Ввести его в строй в качестве ключевой инновационной площадки передовой инженерной школы СВЧ-электроники планируется уже в текущем году.

Директор по управлению персоналом Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова и заместитель первого проректора РТУ-МИРЭАа Рогова поддержали идею сквозной подготовки кадров, выступив с предложением о привлечении школьников к деятельности передовой инженерной школы, в том числе в рамках инженерных классов Ростеха. В качестве первых шагов участники заседания утвердили необходимость синхронизации деятельности проектов «Классы Ростеха», «Код Ростеха» и передовой инженерной школы, а также использования в работе со школьниками общих подходов, апробированных в рамках «Классов Ростеха» и детского технопарка «Альтаир». Кроме того, участники приняли решение обратиться к Министерству образования Московской области с предложением о запуске с 2024 года на территории региона проекта «Классы Ростеха», а в качестве пилотных определить школы наукограда Фрязино. Также члены набсовета одобрили инициативу предложить Госкорпорации «Росатом» и Концерну ВКО «Алмаз – Антей» присоединиться к общей концепции сквозной подготовки кадров.

Всего же при участии Госкорпорации и ее организаций передовые инженерные школы запущены на базе 15 профильных вузов – Московского авиационного института, Пермского национального исследовательского политехнического университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Уфимского университета науки и технологий, Новосибирского национального исследовательского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и Южного федерального университета, РТУ-МИРЭА, Омского государственного технического университета, МГТУ «Станкин», Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева, Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П.А. Соловьева и Тульского государственного университета. Финансирование ПИШ запланировано на уровне 1 млрд рублей, а в части организации новых образовательных пространств инвестиции превысят 500 млн рублей.