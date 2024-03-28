Закупки новых противопожарных самолетов-амфибий DHC-515

Как сообщается, Хорватия и Греция 25 марта 2024 года подписали контракты на закупку новых противопожарных самолетов-амфибий DHC-515 Firefighter с канадской компанией De Havilland Aircraft of Canada Limited. Правительство Хорватии заказало два самолета этого типа, а Греции семь самолетов в соответствии с межправительственными соглашениями с канадским правительственным экспортно-импортным агентством Canadian Commercial Corporation (CCC), действующим от имени De Havilland Aircraft of Canada.

Изображение противопожарного самолета-амфибии De Havilland Canada DHC-515 Firefighter (с) De Havilland Aircraft of Canada

В обеих странах самолеты DHC-515 поступят на вооружение национальных ВВС, которые эксплуатируют противопожарные самолеты-амфибии предыдущих версий. В ВВС Хорватии это 885-я эскадрилья, имеющая шесть самолетов CL-415, а ВВС Греции имеют восемь самолетов CL-415 (в составе 383-й эскадрильи) и 11 поршневых CL-215 (в составе 355-й эскадрильи) - предполагается, что новые самолеты DHC-515 пойдут на замену CL-215.

По заявлению премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, стоимость контракта, заключенного Грецией на закупку семи DHC-515, составляет 360 миллионов евро, но приобретение двух из этих самолетов будет финансироваться Европейским Союзом. Поставки самолетов планируется начать в 2027 году и завершить в 2030 году. Приобретение обеих хорватских самолетов таакже финансируется ЕС.

Ожидается, в рамках совместной программы ЕС RescEU европейские страны приобретут суммарно 24 самолета DHC-515, программа приобретения которых будет частично (на 12 самолетов) финансироваться из фондов ЕС в размере 600 млн евро. В том числе что четыре других государства-члена ЕС - Франция, Италия, Португалия и Испания - также приобретут DHC-515. Каждая из шести вышеперечисленных стран (включая Грецию и Хорватию) будет иметь по два самолета, оплаченных ЕС в рамках программы RescEU, что позволит использовать их для нужд других европейских стран для борьбы с пожарами.

Напомним, что компания De Havilland Aircraft of Canada Limited была возрождена в 2019 году на основе канадской компании Viking Air и ее головной структуры корпорации Longview Aviation Capital Corporation. приобретших в 2006-2018 годах у канадской компании Bombardier Aerospace значительную часть авиастроительных активов последней, включая все права на самолеты серии DHC бывшей De Havilland Aircraft of Canada, существовавшей с 1928 года и поглощенной Bombardier в 1992 году - от DHC-1 до DHC-8. В ноябре 2018 года Longview Aviation Capital Corporation достигла окончательного соглашения о приобретении у Bombardier Aerospace всей программы по производству региональных турбовинтовых самолетов Q400 Dash 8, включая также права интеллектуальной собственности в отношении ныне прекращенных производством самолетов Dash 8 серий 100, 200 и 300, и права на послепродажное обслуживание самолетов серии Dash 8. Также ,были приобретены бренд и торговая марка De Havilland. Ранее в 2016 году Viking Air приобрела у Bombardier Aerospace программу по выпуску самолетов-амфибий (турбовинтового CL-415 и ранее выпускавшегося поршневого CL-215 и его турбовинтовой ремоторизованной версии CL-215T), включая их сертификаты типа и послепродажное обслуживание.

Viking Air с самого начала заявляла о намерении возобновить производство самолетов-амфибий CL-415 в обновленном виде.

Производство самолета-амфибии Canadair CL-415 осуществлялось Bombardier Aerospace (поглотившей компанию Canadair в 1986 году) с 1993 по 2015 годы, всего были построены 95 самолетов. В декабре 2015 года Bombardier объявила о приостановке производства CL-415 до получения новых заказов и закрыла центр комплектации данных самолетов, а затем полностью продала программу по их выпуску компании Viking Air.

В качестве обновленной перспективной версии CL-415 для возобновления производства Viking Air и представила в конце 2018 года проект CL-515, который в марте 2022 года был переименован в DHC-515 Firefighter уже как продукт возрожденной De Havilland Aircraft of Canada.

Обновленный самолет DHC-515 будет иметь на 15% большую полезную нагрузку, чем CL-415 (в частности, в противопожарном варианте принимать 7000 литров воды вместо 6000 литров у CL-415) и иметь на 12-15% лучшую топливную эффективность. Планируется, что самолет DHC-515 будет предлагаться, помимо основного противопожарного варианта, также в сельскохозяйственном, грузовом (с большой грузовой дверью), пассажирском (вместимость 12 пассажиров), медицинском (вместимость трое носилок) и патрульном вариантах. Самолет DHC-515 будет оснащен двумя турбовинтовыми двигателями Pratt & Whitney Canada PW123AF и современным комплексом авионики Collins Pro Line Fusion.

В октябре 2023 года De Havilland Aircraft of Canada объявила о начале постройки первого прототипа DHC-515 на своем предприятии в международном аэропорту Виктория в провиниции Британская Колумбия. Планируется, что окончательная сборка опытных самолетов будет проходить на заводе компании в Калгари в провинции Альберта, до тех пор, пока не будет завершено строительство нового завода по производству самолетов в округе Уитленд в Альберте. Строительство этого нового объекта De Havilland Field было начато в начале 2024 года. Окончательная сборка серийных DHC-515 будет перенесена на De Havilland Field в 2026 году. Поставки DHC-515 заказчикам планируется начать в 2027 году.

Первым заказчиком DHC-515 стало министерство обороны Индонезии, подписавшее в июне 2019 года с De Havilland Aircraft of Canada соглашение о приобретении шести самолетов, в том числе двух в противопожарном варианте и четырех в многоцелевом.