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ТАСС

Российские субмарины провели подводную дуэль в Балтийском море

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ДЭПЛ "Можайск"
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Можайск".
Источник изображения: topwar.ru

Экипажи демонстрировали свое мастерство атаковать и контратаковать "противника" при применении оружия и гидроакустических средств

КАЛИНИНГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Экипажи двух современных дизель-электрических подводных лодок Балтийского флота разыграли на учениях на Балтике у побережья Калининградской области подводную дуэль, сообщила пресс-служба флота. Экипажи демонстрировали свое мастерство атаковать и контратаковать "противника" при применении оружия и гидроакустических средств.

"По сценарию маневров, в смоделированной дуэльной ситуации подводная лодка "Можайск" вела поиск "неприятельской" субмарины, роль которой была возложена на подводную лодку "Дмитров", - говорится в сообщении.

"Можайск" скрытно вошла в обозначенную морскую зону, заняла выгодную для стрельбы позицию и торпедой условно атаковала "неприятельскую" субмарину. Затем, уходя от ответной атаки, провела послезалповое маневрирование. В свою очередь, подлодка "Дмитров", маневрируя, также уклонилась от "торпеды" и выполнила условную контратаку.

"Условия дуэльной ситуации моделировалась таким образом, чтобы уравнять шансы обеих субмарин в подводном поединке. По предварительной оценке, командования, оба экипажа успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав высокую профессиональную подготовку", - подчеркнули во флотской пресс-службе.

"Можайск" - многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", одиннадцатая в серии. Проект разработан Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Субмарина предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.

Дизель-электрические подводные лодки проекта 877 ("Варшавянки"), к которым относится "Дмитров", являются самыми малошумными российскими субмаринами, что объясняется отсутствием шумных силовых агрегатов, выверенной обтекаемой формой и специальным гидроакустическим покрытием корпуса. На Западе за высокую скрытность этот класс подводных лодок получил прозвище "Черная дыра". Субмарины данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций. 

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Страны
Польша
Россия
Проекты
636.3
877 Палтус
БФ
Военные учения
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