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Корабли Балтфлота отразили «атаку» противника с воздуха и с моря

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС.

Балтфлот: корабли отразили атаку противника с воздуха и с моря

Ракетные корабли «Серпухов» и «Наро-Фоминск» и ракетный катер Димитровград в ходе выполнения учебно-боевых задач отразили атаку противника с воздуха и с моря. Об этом со ссылкой на Балтийский флот сообщает ТАСС.

Для стрельб по морским надводным и воздушным целям были задействованы шестиствольные 30-миллиметровые артиллерийские установки и артиллерийские установки АК -190 и АК-176. В качестве целей выступали буксируемый корабельный щит и воздушный зонд на якоре.

«Назначенные цели в результате совместных действий личного состава ракетных кораблей и ракетного катера были успешно поражены», — добавили в Балтфлоте.

Ранее агентство со ссылкой на флот сообщило, что подводная лодка «Можайск» в рамках учений выполнила погружение в морском полигоне на глубину 190 метров.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
Проекты
БФ
Военные учения
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