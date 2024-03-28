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Китай запустил секретный спутник Yunhai-3

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Кадр: SciNews / YouTube
Кадр: SciNews / YouTube.

Китайская ракета Long March 6A запустила секретный спутник Yunhai-3 (02)

Китай запустил второй секретный метеорологический аппарат Yunhai-3. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Ракета Long March 6A со спутником Yunhai-3 (02) стартовала с космодрома Тайюань в китайской провинции Шаньси сегодня, 27 марта, в 01:51 по московскому времени.

Издание пишет, что китайские власти и государственные СМИ называют Yunhai-3 гражданскими спутниками, предназначенными для исследования атмосферы и морской среды, мониторинга космической среды и предотвращения стихийных бедствий, однако некоторые западные эксперты считают их военными метеорологическими аппаратами.

SpaceNews отмечает, что состоявшийся пуск стал пятым для носителей Long March 6A — первой китайской ракеты, в конструкции которой используются ступени как с жидким, так и с твердым топливом.

В феврале в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники сообщили, что Китай запланировал совершить около 100 космических пусков в 2024 году, что станет рекордом для страны.

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Страны
Китай
Компании
CASC
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