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Военное обозрение

Спикер ВС Украины: У ВСУ есть необходимые средства, чтобы сбивать российские гиперзвуковые ракеты

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Источник изображения: topwar.ru

Недавно назначенный на должность спикера Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что украинская армия якобы обладает средствами, способными успешно сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Евлаш отметил, что российские гиперзвуковые ракеты являются очень быстрым оружием, при этом скорость полета "Циркона" достигает примерно 8-9 Махов (1 Мах - около 1,2 тысяч км/ч). Однако, по словам спикера ВС ВСУ, когда эти ракеты заходят на ударную траекторию, их скорость снижается и становится дозвуковой - примерно 4,5 Маха. Евлаш считает, что именно в этот момент ВСУ при помощи имеющихся у них ЗРК способны сбивать российские гиперзвуковые ракеты. Речь идет, например, о поставленных Киеву Западом систем ПВО SAMP/T и Patriot. Однако, при этом еще не было задокументировано ни одного достоверного случая сбития гиперзвуковых ракет украинскими системами ПВО.

Кроме того, Евлаш добавил, что применение ВС РФ гиперзвуковых ракет "Циркон" якобы может свидетельствовать о "дефиците" других типов ракет. Давно не было ничего слышно из Киева о том, что у России вот-вот закончатся ракеты. Видимо, сменивший недавно Юрия Игната на должности спикера ВС ВСУ Евлаш решил вновь вернуться к этой теме.

Между тем, украинские ресурсы заявляют о невероятной скорости "Цирконов", отмечая, что они гораздо опаснее "Кинжалов" и сбить их не может пока ни одна система ПВО в мире. При этом отмечается, что эти ракеты способны при запуске из Крыма достичь объектов в крупных украинских городах за одну-пять минут, в зависимости от удаленности населенного пункта. Например, до Одессы "Циркон" долетает за одну минуту, а до Львова гиперзвуковая ракета летит чуть более пяти минут.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
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