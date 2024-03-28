Опубликованы кадры испытаний китайского транспортного беспилотника HH-100

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры наземных испытаний нового китайского транспортного беспилотника HH-100, способного нести до 700 килограммов полезной нагрузки.

В ходе испытаний разработанного компанией XAC Civil Aircraft of the Aviation Industry дрона проверялся функционал систем автономного руления на взлетно-посадочной полосе при малой скорости.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждает компания-разработчик нового транспортного беспилотника, предполагается, что максимальная взлетная масса аппарата будет достигать двух тонн, а грузоподъемность - 700 килограммов.

При максимальной нагрузке НН-100 будет способен преодолевать расстояние в 520 километров на крейсерской скорости 300 км/ч. Практический потолок высоты при этом составит пять километров.

В свою очередь, Тайвань на фоне растущего напряжения отношений с Пекином также активно занимается разработкой новых беспилотников и подготовкой операторов дронов. По инициативе Минобороны Тайваня предполагается создать централизованный учебный центр операторов БЛА, где будет проходить подготовка личного состава в рамках оперативных и тактических курсов. Операторы беспилотников будут получать знания, в том числе по ведению разведки, корректировке огня, нанесению ударов и перехвату при помощи беспилотников. Закупка Тайванем БПЛА осуществляется посредством различных каналов: через тайваньскую Академию наук, а также внутренние коммерческие и иностранные военные закупки.