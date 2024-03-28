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ТАСС

Глава Кипра заявил, что ЕС должен предоставить Украине средства для противодействия РФ

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Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: Global Look Press/Monika Skolimowska

В этом же ключе высказался и президент Эстонии Карис, поблагодарив власти островного государства за "поддержку и помощь, которую Кипр оказывает Украине"

НИКОСИЯ, 27 марта. /ТАСС/. Евросоюз должен предоставить Украине необходимые средства для противодействия России в рамках продолжающегося военного конфликта. Об этом заявил журналистам президент Кипра Никос Христодулидис после встречи со своим эстонским коллегой Аларом Карисом.

"ЕС должен предоставить все доступные средства для противодействия", - утверждал он, в качестве оппонента в этой ситуации называя Москву. "Конечно, каждая страна-член [сообщества] располагает своими собственными возможностями в плане того, что она может предложить ЕС <...> наряду с другими международными партнерами по урегулированию ситуации в Украине", - добавил Христодулидис.

В этом же ключе высказался и президент Эстонии Карис, поблагодарив власти островного государства за "поддержку и помощь, которую Кипр оказывает Украине". Правительство Республики Кипр ранее заявляло, что оказывает Киеву помощь в подготовке ее специалистов по разминированию. При этом власти подчеркивали, что не намерены передавать Украине свое оружие, так как это может создать бреши в имеющемся у них потенциале сдерживания.

Никосия неоднократно осуждала решение Москвы о начале специальной военной операции и в итоге присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, включая закрытие воздушного пространства для самолетов из РФ. После этого шага Россия включила Кипр в число недружественных стран. 

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Кипр
Россия
Украина
Эстония
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