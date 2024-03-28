В Иркутском ракетном соединении отработали маскировку комплекса "Ярс" от разведки

В Минобороны РФ отметили, что использовались маскировочные комплекты различных модификаций

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Иркутское ракетное соединение в ходе командно-штабных учений отработало маскировку подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" от воздушной и наземной разведки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе командно-штабного учения с Иркутским ракетным соединением для маскировки агрегатов ракетного комплекса "Ярс" использовалась лесистая местность со сплошным смыканием крон деревьев. Это позволило скрыть автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" и выполнить задачи при минимальных затратах сил, средств и времени на выполнение инженерных мероприятий маскировки", - сообщили там.

В военном ведомстве отметили, что использовались маскировочные комплекты различных модификаций, в том числе на снежных фонах, от оптических, инфракрасных и радиолокационных средств разведки. Это позволило избежать воздушной и наземной разведки.

"Применение данных способов маскировки позволило повысить скрытность развернутых установок и агрегатов крупногабаритной техники от средств наблюдения", - заключили в Минобороны РФ.