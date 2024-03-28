Заявления Генерального прокурора России о деприватизации предприятий ОПК

Газета "Коммерсантъ" под заголовком "Призываю иностранных коллег к совместной борьбе с терроризмом. Генпрокурор РФ о защите прав военнослужащих, расследовании подрыва "Северных потоков" и изъятии предприятий ВПК" опубликовала интервью Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова, касающееся в том числе вопроса о процессах деприватизации предприятий российского ОПК.

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов (с) Пресс-служба Президента Российской Федерации

После коллегии Генеральной прокуратуры генпрокурор России Игорь Краснов дал блицинтервью начальнику отдела происшествий "Ъ" Максиму Варывдину.

- Вы регулярно поручаете своим подчиненным поддерживать правопорядок в зоне СВО, отстаивать интересы участников и ветеранов спецоперации. Что уже сделано?

- Сегодня в докладе я выделил эту тему как одну из наиболее важных. Рассказал в том числе о принятых решениях, касающихся защиты социальных прав военнослужащих, добровольцев и других категорий граждан. Например, по нашей инициативе изменены правила и упрощен порядок начисления надбавок за участие в СВО. По нашим искам судами приняты сотни решений об установлении юридических фактов, крайне важных для выплат пособий и оказания иных форм поддержки. Все прокуроры, как вы правильно сказали, ориентированы на всемерную поддержку участников СВО и членов их семей.

- После начала СВО целый ряд стран, особенно в Евросоюзе, фактически свернули международно-правовое сотрудничество с Россией. Получается, что теперь, если преступники сбегут за границу, у них никаких проблем не будет?

- А какие проблемы будут у граждан стран, власти которых, руководствуясь политическими мотивами, оставили у себя убийц, контрабандистов, насильников, мошенников и других обвиняемых в совершении преступлений? Очевидно, что более безопасными эти государства не стали.

Ну а по поводу тех, кто рассчитывает сбежать от наказания за границу, скажу одно: многие страны остались привержены правовым актам в сфере выдачи преступников и руководствуются как раз не политическими мотивами, а международными конвенциями и правовыми основаниями.

Именно они в прошлом году по нашим запросам экстрадировали более 150 человек.

- В 2022 году Генпрокуратура сообщала, что по ее материалам в ФСБ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи с повреждением веток "Северного потока", есть результаты в расследовании?

- Вы очень правильно сказали. Это теракт, а не диверсия, как пытается преподнести нам Запад. Власти страны (Швеции.- "Ъ"), не обеспечившей эффективного расследования и привлечения виновных к ответственности, грубо нарушают одну из конвенций ООН. Нарушены не только международные обязательства. Пострадали права граждан на благоприятную природную среду, существенный экономический вред причинен бизнесу. Получается, что всем на это наплевать. Это как раз к вопросу о качестве международного сотрудничества. Все прекрасно знают, кто это сделал. Однако наши так называемые партнеры выворачиваются наизнанку, чтобы скрыть обстоятельства подрыва "Северных потоков". С октября 2022 года в компетентные органы Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции мы направили 15 запросов о правовой помощи: о предоставлении материалов допроса свидетелей, о производстве процессуальных действий, о создании совместных следственных групп. При этом информация представлена лишь по одному запросу - с датской стороны. Да и та абсолютно формальная. Решение этих стран отказаться от сотрудничества с нами в первую очередь свидетельствует о том, что реальное расследование ими не велось. Страх перед обнародованием имен виновных лиц, следы которых, бесспорно, ведут за океан, для них выше национальных интересов. Но это на их совести. А еще они боятся предъявления исков по возмещению ущерба от разрушения нашей инфраструктуры. При всем этом я продолжаю призывать иностранных коллег к совместной борьбе с терроризмом, потому что это общее зло. А вот наше расследование продвигается вперед. В настоящее время с целью установления причин повреждения газопроводов, их локализации, особенностей и мощности взрывных устройств проводится взрывотехническая судебная экспертиза и другие следственные действия.

- За последнее время Генпрокуратура добилась возвращения государству десятков крупных предприятий, в том числе связанных с ВПК. Ответчики называют такие процессы деприватизацией. Можно ожидать новых исков и в каких областях промышленности?

- Защита имущественных интересов государства не может называться деприватизацией. Это адекватная юридическая реакция на подобные незаконные факты. В собственность Российской Федерации, подчеркну, с 2023 года в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд руб., которые незаконно выбыли из ее владения, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль. Получив предприятия в обход установленных запретов и ограничений, резиденты недружественных государств проводили последовательную политику по их уничтожению и нанесению ущерба обороноспособности страны. Модернизацию и развитие производства на протяжении десятков лет не осуществляли. Доходы от деятельности преимущественно выводили за рубеж.

Предприятия оказались в частной собственности в результате злоупотреблений их руководителей, а также органов власти, среди которых и бывшие губернаторы, и бывшие сотрудники правоохранительных органов, не имевшие полномочий по отчуждению госимущества.

К слову, те самые аффилированные лица зачастую практикуют с помощью СМИ выставлять себя в так называемом хорошем свете, при этом скрывают под маской свое истинное лицо.

Предусмотренная законом процедура приватизации не проводилась. При выявлении схожих нарушений закона мы, разумеется, и впредь будем защищать интересы России и восстанавливать справедливость. Тем более что уже сформирована правоприменительная практика. Каждая ситуация разрешается точечно, к каждой применяется индивидуальный, выверенный, сбалансированный подход.

- А как права работников этих предприятий?

- В период судебных разбирательств силами надзора обеспечивается непрерывность технологических процессов, соблюдение трудовых и социальных прав работников. Это даже не обсуждается. Прокуроры выезжают на предприятия и разъясняют рабочим коллективам все необходимое, всегда находятся на связи. Для нас это приоритет.

- В ведомстве отслеживают судьбу изъятых активов? Вдруг опять стащат!

- Безусловно. После принятия решения об обращении имущества в доход государства мы контролируем его исполнение вплоть до поступления объектов в казну и оформление прав на них. Действуем прямо и открыто. Для нас нет никаких выгодоприобретателей, кроме государства. Все активы передаются на баланс организаций, использующих их для развития экономики России и повышения обороноспособности страны.