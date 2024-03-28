Центр Келдыша успешно провел огневые испытания двигателя для спутников проекта "Сфера"

Как отметили в Роскосмосе, в качестве рабочего тела использовались инертные газы ксенон и криптон

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Исследовательский центр имени М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) провел успешные огневые испытания плазменного двигателя КМ-55, который планируется использовать в малых космических аппаратах проекта "Сфера". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"В Центре Келдыша успешно проведены огневые испытания плазменного двигателя КМ-55 в широком диапазоне мощности", - говорится в сообщении. В госкорпорации отметили, что в качестве рабочего тела использовались инертные газы ксенон и криптон.

"Двигатель КМ-55 разрабатывается для использования в составе малых космических аппаратов перспективной низкоорбитальной группировки, в том числе в рамках федерального проекта "Сфера", - добавили в Роскосмосе.