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ТАСС

Центр Келдыша успешно провел огневые испытания двигателя для спутников проекта "Сфера"

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Центр Келдыша
Центр Келдыша.
Источник изображения: ixbt.com

Как отметили в Роскосмосе, в качестве рабочего тела использовались инертные газы ксенон и криптон

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Исследовательский центр имени М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) провел успешные огневые испытания плазменного двигателя КМ-55, который планируется использовать в малых космических аппаратах проекта "Сфера". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"В Центре Келдыша успешно проведены огневые испытания плазменного двигателя КМ-55 в широком диапазоне мощности", - говорится в сообщении. В госкорпорации отметили, что в качестве рабочего тела использовались инертные газы ксенон и криптон.

"Двигатель КМ-55 разрабатывается для использования в составе малых космических аппаратов перспективной низкоорбитальной группировки, в том числе в рамках федерального проекта "Сфера", - добавили в Роскосмосе. 

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Роскосмос
Центр Келдыша
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