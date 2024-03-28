Британский генерал признал: армия продержится против России пару месяцев (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: британская армия продержится против России лишь пару месяцев

В случае начала конфликта Британия сможет воевать с Россией не больше двух месяцев, пишет The Telegraph. С такой оценкой выступил заместитель начальника штаба обороны Великобритании Магован. Все свои надежды, как и ответственность за выживание королевства, генералы Альбиона возлагают на союзников по НАТО.

Генерал-лейтенант сэр Роберт Магован (Robert Magowan) сообщил, что вооруженным силам придется как-то справляться с "рисками при решении тактических задач", которые неизбежны в условиях нехватки ресурсов при ведении будущих войн.

До него министр обороны Британии Грант Шэппс (Grant Shapps) заявил депутатам парламента, что просил Риши Сунака и Джереми Ханта (канцлер казначейства — прим. ИноСМИ) выделить в новом бюджете больше денег на оборону, однако своего не добился.

Выступая перед депутатами палаты общин в комитете по обороне, генерал королевской морской пехоты Магован заявил: "Мы предельно ясно заявили, что денежные суммы, которые мы в данный момент тратим на боеприпасы … которые очень важны … не соответствуют угрозам, с которыми мы сталкиваемся".

"Мы четко заявили, что потребуется больше денег, больше запланированного, на то, что мы называем комплексной противоракетной обороной".

Бывший министр вооруженных сил Марк Франсуа (Mark Francois) задал ему вопрос: "Соединенное Королевство сможет воевать с [Владимиром] Путиным не более пары месяцев в случае начала полномасштабной и реальной войны, потому что у нас нет для этого боеприпасов и запасов боевой техники. Это верно, не так ли?" Сэр Роберт ответил, что это так.

Министр Шэппс добавил, что в любом конфликте такого рода будут участвовать союзники по НАТО, а не только Британия. Коллективно они могут превзойти Россию по числу средств вооружений. Он сказал: "Тем людям, которые наблюдают и слышат, что Британия не готова к войне один на один с Россией, важно понять, что мы являемся членом НАТО, а там действует статья 5 о взаимной обороне. Поэтому ни никогда не окажемся в такой ситуации".

"Чрезвычайно перенапряжены"

Комитет палаты общин по обороне провел недавно расследование и сделал убийственный вывод о том, что британские вооруженные силы "чрезвычайно перенапряжены" и не готовы воевать с Россией.

Комитет сделал заключение, что правительство "никогда не добьется необходимой боевой и стратегической готовности", если не осуществит в срочном порядке реформы для урегулирования кризиса с набором личного состава. Кроме того, ему придется существенно увеличить британские арсеналы боевой техники, вооружений и боеприпасов.

Депутаты подготовили весьма пессимистический отчет, в котором отмечается, что вооруженные силы нуждаются в дополнительном финансировании, чтобы "иметь возможность вести военные действия и одновременно работать над повышением боеготовности". В противном случае правительству придется ослабить "оперативную нагрузку" на армию.

Бывшие главы оборонного ведомства сообщили членам комитета, что "процесс опустошения вооруженных сил" идет с 2010 года, и что "в случае конфликта с равным по силам противником армия исчерпает свои боевые возможности после первых двух месяцев боевых действий".

Сэр Роберт заявил, что Британия "готова к войне", однако признал, что она не готова к длительному и изнурительному конфликту с Россией.

Шэппс также заявил депутатам, что военные действия на Украине продемонстрировали важность беспилотных летательных аппаратов, поскольку они "смертоносны", но недороги.

"Вооруженный конфликт на Украине стал, пожалуй, первой настоящей войной дронов. Я думаю, больше в мире не будет войн, в которых не задействуются в большом количестве беспилотники", — сказал он.

В прошлом месяце Лондон объявил, что вместе с Латвией возглавит новую коалицию, которая поставит на Украину тысячи дронов-камикадзе в связи с тем, что ей на передовой все острее не хватает боеприпасов.

В рамках разработанного плана западные производители будут изготавливать ударные FPV-дроны, которые очень хвалит украинское военное командование, потому что они изменили характер военных действий с Россией.

Шэппс заявил: "Дроны опровергают обычные факты войны. Как правило, каждое новое поколение вооружений стоит дороже, и только так можно произвести нужный смертоносный эффект. Однако дроны, стоящие порой несколько тысяч фунтов, могут быть исключительно эффективными по своей смертоносности".

Вместе с тем, министр предупредил, что "основные правила войны и боеприпасы" по-прежнему будут важны в любом будущем конфликте.

Автор: Даниэла Шеридан (Danielle Sheridan).

Комментарии читателей The Telegraph:

Clive Brooks

Признание того, что наше нынешнее и любое будущее правительство не стремится к защите королевства в качестве своего главного приоритета, а ожидает, что наши союзники защитят нас, ставит любое правительство, которое так поступает, в положение, когда мы считаем его незаконным и нелегитимным — и даже врагом народа и государства!

S B Ranger

Макгоуэн абсолютно прав. Наша наивная политическая элита просто сядет в огромную лужу, когда союзники по НАТО не придут на помощь — но их чувство конфуза нас не спасет.

David Lawson

Является ли это свидетельство неспособности поддерживать обороноспособность в военных условиях нарушением долга?

James Konnor

Кто-нибудь объяснит мне, почему налоги такие высокие? Я думал, мы платим за наши вооруженные силы, полицию, здравоохранение. Куда уходят мои деньги?