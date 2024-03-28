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ТАСС

Очевидцы сообщили об усилении обороны Киева по всему периметру

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Киев
Киев.
Источник изображения: AP Photo/ Evgeniy Maloletka

Житель города рассказал, что выкапывают дополнительные окопы, поставлены на боевое дежурство места, которые ранее были в запустении

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Новые оборонительные сооружения и военные посты устанавливают в Киеве и области, рассказали ТАСС очевидцы.

"Оборону усиливают по всему периметру, выставляют новые посты с военными", - рассказал собеседник агентства. Еще один житель северо-запада Киева указал, что в лесопарковой зоне этой части города старые окопы, вырытые еще год назад, "буквально за последние дни обновили, очистили от травы, даже углубили". "Выкапывают и новые окопы, поставлены на боевое дежурство места, которые ранее были в запустении. Там, где стояли деревянные сооружения - укрытия от непогоды, сейчас присутствуют военные, причем даже днем", - добавил он.

Район Вышгорода в Киевской области по направлению к Белоруссии также находится в последние недели под усиленным контролем военных, повсюду посты, указал житель этих мест.

Ранее эксперты Академии военных наук в статье, опубликованной журналом "Национальная оборона", отметили, что Великобритания предлагает НАТО ввести на Украину войска и создать буферную зону вокруг Киева и границы с Белоруссией, чтобы освободить Вооруженные силы Украины для участия в боевых действиях.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран - участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях против России.

В свою очередь глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около 2 тыс. человек. 

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Белоруссия
Великобритания
Россия
Украина
Франция
Персоны
Нарышкин Сергей
Проекты
NATO
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