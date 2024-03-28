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ТАСС

Польша намерена удвоить вклад в инициативу Чехии по боеприпасам для Украины

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Источник изображения: AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не уточнил, о какой сумме идет речь.

ВИЛЬНЮС, 27 марта. /ТАСС/. Варшава передаст вдвое больше средств на поставку Украине боеприпасов из третьих стран в рамках чешской инициативы, чем это планировалось ранее. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам переговоров со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем в Риге.

"В последние 48 часов [правительством] было принято решение удвоить наш вклад в инициативу Чехии", - отметил глава польского внешнеполитического ведомства. Он не предоставил деталей, не сообщил, о какой сумме идет речь.

12 марта в ходе визита в США Сикорский заявил о присоединении Польши к чешской инициативе по закупке 800 тыс. артиллерийских снарядов для Украины в третьих странах. Глава польского МИД отказался уточнить, какой именно вклад планирует внести Польша, но назвал его значительным.

17 февраля президент Чехии Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для ВС Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Ранее газета Politico проинформировала, что Прага, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее. 

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