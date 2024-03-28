Войти
Lenta.ru

Критику ФАБ-3000 на Западе назвали некомпетентной

197
0
0
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Коротченко назвал критику бомбы ФАБ-3000 на Западе частью информационной войны

Критика российских фугасных авиабомб ФАБ-3000 в западных изданиях является частью информационной войны. О некомпетентности материала Forbes о ФАБ-3000 высказался главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости.

«Данная статья является очередным проявлением информационной войны. В условиях СВО анализ изделий российского ВПК в западной прессе носит заранее ангажированный и необъективный характер. Оценка наших авиабомб от людей, которые не имеют никакого отношения к боеприпасной отрасли, выглядит как минимум странно, непрофессионально и предвзято», — сказал он.

Коротченко назвал ФАБ-3000 эффективным оружием, которое поможет Вооруженным силам России уничтожать укрепления противника и создавать условия для продвижения по всей линии соприкосновения.

Ранее в марте Forbes писало, что использование ФАБ-3000 может повысить риск для самолетов-носителей из-за посредственных аэродинамических характеристик боеприпаса.

В том же месяце Министерство обороны России сообщило, что российское предприятие, выпускающее авиационные средства поражения, нарастило выпуск бомб ФАБ-500 и ФАБ-1500, а также начало массовое производство ФАБ-3000.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ФАБ-500
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
28.04.2016
Исполнилось 30 лет первому вылету самолета МиГ-29М (9-15), летчик-испытатель Меницкий В.Е
21.10.2015
Шестнадцать ударных дней
25.08.2015
Разработчик: модернизированная ракета Р-73 будет установлена на ПАК ФА
18.06.2012
"Черная акула": прерванный полет
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
04.05.2008
"Базальт" укрепляет позиции на индийском и азиатском рынках вооружений
18.02.2008
ГНПП "Базальт" рассчитывает на сотрудничество с Индией как минимум по 3-4 номенклатурам изделий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 03:02
  • 409
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.03 01:36
  • 1
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 27.03 14:34
  • 8
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 27.03 14:29
  • 0
Украина начинает экспорт биогаза в ЕС
  • 27.03 11:51
  • 4
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 27.03 11:38
  • 1
Индия не хочет отрекаться от России. И дело не только в дешевой нефти
  • 27.03 11:21
  • 9
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 27.03 06:02
  • 107
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 27.03 03:23
  • 2
Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие
  • 27.03 01:54
  • 5
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 26.03 19:29
  • 1
БПЛА Китая: высотный разведывательный WZ-7
  • 26.03 19:25
  • 12
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС