НАТО определила судьбу Румынии: стать целью российских ракет (Политика, Сербия)

"Политика": новая военная база США будет построена в Румынии у Черного моря

США решили строить новую военную базу в Румынии, пишет "Политика". Стране уже определили дальнейшую судьбу — стать приоритетной целью для российских ракет в случае столкновения России и НАТО. Похоже, что следующим европейским полем боя станет именно эта часть Европы.

Слободан Самарджия

В НАТО, а точнее в американском Пентагоне, решили строить новую военную базу в Европе. Разместят ее в Румынии, и это будет комплекс, в котором уместятся десять тысяч западных военных, включая их семьи. По заявлениям, это будет настоящий город с госпиталями, школами, торговыми центрами, спортивными залами… Туда будут приезжать с гастролями известные артисты; там будут играть в бейсбол, проводить джазовые концерты, разливать виски… Настоящий американский оазис в этой части Европы под прикрытием альянса, такой же, как база "Рамштайн" в Германии и многие другие на континенте, в том числе в Албании.

Идея, как мы видим, не нова, но международные обстоятельства делают ее более актуальной, чем другие. По крайней мере в Румынии. Ведь, как пишут СМИ, в регионе, где намечено строительство, недалеко от черноморского порта Констанца уже есть база "Михаил Когалничеану", откуда при надобности в небо поднимутся самолеты западного военного альянса. После вливания дополнительных 2,7 миллиардов евро все это превратится в "государство в государстве", в котором его жители будут жить по своим законам, отличающимся от тех, которые принимают румынские власти.

Вооруженный конфликт, который уже более двух лет разворачивается по соседству, на Украине, как будто укрепил лидеров Североатлантического альянса в мнении о том, что Европа не может существовать как единый континент и что ее нужно поделить на тех, кто послушен, и тех, кто упрям. "Железный занавес", который существовал в прошлом, оказался неэффективным так же, как и идеологическое разделение на капитализм и социализм. Их время прошло. Единственный выход — новая война до победного конца.

Многие предсказывают, что следующим европейским полем боя станет именно эта часть европейского континента. Слишком много неопределенного вокруг статуса Молдавии, зажатой на границе Украины и Румынии, а также вокруг важнейшего доступа морских сил НАТО в Черное море. Объективно говоря, благодаря своему важному члену, Турции, у Североатлантического альянса уже есть доступ к морю, которое омывает южные рубежи Российской Федерации. Но Анкара любит поступать своевольно, умеет "прослушивать" советы из Брюсселя или толковать их очень своеобразно. Кстати, в этом и заключается прелесть международных отношений.

Ход вооруженного конфликта на Украине указывает на явное намерение Москвы присоединить, помимо четырех украинских регионов, которые она сейчас уже частично взяла под свой контроль, еще и Одесскую область с одноименным городом, в котором проживают более миллиона жителей и который считается одним из важнейших черноморских портов. "Русская волна" может покрыть и Приднестровье или даже всю Молдавию, и тогда восточная держава подойдет к самым границам Румынии.

Но давайте поговорим о Германии. Быстрый экономический рост этой страны, который стимулировали в основном американские инвестиции, привел к тому, что проигравшая во Второй мировой войне страна снова стала самой мощной державой западной части Европы. Но упрямым немцам этого мало. Они решили проводить политику, которая не всегда согласуется с желаниями Вашингтона. Им уже "подрезали крылья", когда подорвали "Северный поток", по которому немцы получали дешевый газ из России, и это был ясный сигнал Берлину о том, что нужно помнить: он все-таки побежденная сторона и не сам решает свою судьбу.

Итак, военная база или оккупация Румынии Соединенными Штатами? Я напомню, что жителей "Михаил Когалничеану" не смогут судить суды в Бухаресте; в местных школах не будут изучать румынский язык. Для жителей базы будут действовать свои законы, и еще большой вопрос, какие контакты местным жителям позволят поддерживать с теми, кто обитает на американской базе.

Как бы то ни было, Москва уже заявила, что эта часть когда-то братской им социалистической республики попадет в список приоритетных целей для российских ракет. "Если это нравится румынам, то это их дело, конечно, но клуб самоубийц НАТО втягивает простых мирных жителей в такие авантюры, которые могут закончиться очень плохо для их семей и детей. Я не пытаюсь никого напугать, я просто рассуждаю логично. Никакой пользы Румынии от этого не будет, а угроз будет больше, это факт", — заявил российский депутат Андрей Климов.

Объективно говоря, румынам может повезти так же, как когда-то Западной Германии, которая после разгрома нацизма попала под прямую юрисдикцию Соединенных Штатов Америки. Но тогда были другие времена, и обстоятельства отличались от нынешних, да и победители Гитлера, уставшие от войны, куда охотнее делили мир в соответствии с интересами и потребности той поры. Я уже не говорю о том, что в те времена не существовало ракет большой дальности, которые сегодня могут ударить по любой точке планеты.

Что остается Румынии? В условиях перераспределения мировой власти страны, которые находятся на границе "двух миров", являются потенциально первыми жертвами. Особенно если их гражданам не дозволено решать собственную судьбу. А участие в любом военном блоке значительно ограничивает эту возможность.