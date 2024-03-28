Опубликованы кадры с восстановленным и модернизированным трофейным БПЛА «Баба-Яга»

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых можно увидеть восстановленный и модернизированный трофейный тяжелый БПЛА "Баба-Яга", способный нести до 60 кг полезной нагрузки.

Специалисты центра подготовки операторов БПЛА российской армии продемонстрировали прошедший модернизацию беспилотник, захваченный в качестве трофея у боевиков киевского режима. Сообщается, что дрон удалось подавить при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Российскими специалистами был тщательно изучен принцип работы трофейного аппарата, после чего удалось не только восстановить, но и провести некоторую модернизацию беспилотника. Данные с карты памяти трофейного БПЛА позволили получить доступ к важной информации, которая представляет ценность для специальных подразделений ВС РФ.

Общим названием "Баба-Яга", как правило, называют тип переделанных ВСУ под военные задачи беспилотников сельскохозяйственного назначения, обладающих большой грузоподъемностью, хорошей навигацией и возможностью автономного хода без связи с оператором по заранее заданным координатам.

Поскольку дроны семейства "Баба-Яга" издают очень громкие звуки, и при полной загрузке не способны подниматься выше 30 метров и передвигаться со скоростью более 40 км/ч, аппарат несложно обнаружить и обезвредить. Однако, благодаря своей грузоподъемности, "Баба-Яга" способен представлять существенную угрозу для пехоты и легкобронированной военной техники.