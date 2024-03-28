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ЦАМТО

Airbus готовится к поставке Кипру первой партии легких ударных вертолетов H-145M

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Вертолет H145M LUH SOF
Вертолет H145M LUH SOF.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 27 марта. Компания Airbus Helicopters завершила сборку первых трех легких ударных вертолета H-145M для Национальной гвардии Кипра, предназначенных для замены Ми-35П.

Как сообщает Scramble Magazine, 21 марта в сети появились первые фотографии двух H-145M Военно-воздушных сил Кипра (входят в состав Национальной гвардии) во время выполнения испытательных полетов в аэропорту Ингольштадт-Манхинг (Германия).

По информации издания, всего на данный момент идентифицированы три вертолета H-145M, предназначенных для Национальной гвардии Кипра: первый – с производственным номером 21171 и временной регистрацией Airbus D-HBKE, второй – с хвостовым (военным) номером 19-55, производственным номером 21249 и временной регистрацией D-HBKW, третий – с хвостовым номером 19-56 и временной регистрацией D-HBKZ.

Как ранее сообщал ЦАМТО, компания Airbus Helicopters объявила о подписании с правительством Кипра контракта на покупку шести вертолетов H-145M для Национальной гвардии страны 24 июня 2022 года. Соглашение включало опцион на поставку еще шести вертолетов. Информация о стоимости заказа и сроках поставки вертолетов не раскрывалась. Тем не менее, несколькими днями ранее парламент Кипра одобрил выделение 53 млн. евро для финансирования данного проекта, на который в общей сложности планировалось выделить около 140 млн. евро.

Как было заявлено, H-145M обеспечивает возможность выполнения задач в сложных условиях днем и ночью, включая перевозку войск, эвакуацию раненых, огневую поддержку и ведение разведки.

Кипр приобрел вертолеты H-145M для замены 11 Ми-35П. Власти Кипра приняли решение снять Ми-35П с вооружения и выставить на продажу в начале 2021 года. Основными причинами данного шага назывались проблемы с поставками запасных частей и техническим обслуживанием российских вертолетов, которые усугублялись санкциями ЕС.

Фактически Национальная гвардия в должной мере не занималась обслуживанием вертолетов Ми-35П, а власти Кипра находились под постоянным внешним давлением из-за наличия российских вооружений, которые американские и европейские союзники настойчиво предлагали передать Украине.

В апреле 2021 года техническое состояние кипрских Ми-35П оценила делегация Министерства обороны Сербии. В мае того же года МО Сербии направило письмо о заинтересованности в покупке 11 вертолетов и запросило коммерческое предложение на их продажу. Предположительно, стоимость 11 вертолетов Ми-35П оценивалась в 150-300 млн. евро.

По сообщениям ряда европейских СМИ, 18, 20 и 21 ноября 2023 года самолет Ан-124 (UR-82008) украинской компании "Антонов" совершил несколько рейсов между аэропортом Пафос на Кипре и авиационной базой в Батайнице (Сербия). Предполагалось, что самолет доставил в Сербию 11 ударных вертолетов Ми-35П. Поставка подтвердилась, когда 23 ноября 2023 года президент Сербии Александр Вучич лично осмотрел поступившие с Кипра машины.

H-145M – военная версия легкого двухдвигательного гражданского вертолета H-145, который эксплуатируется с 2014 года. Последняя версия вертолета оснащена инновационным пятилопастным несущим винтом, который увеличивает массу транспортируемой полезной нагрузки на 150 кг. Конструкция нового несущего винта также упрощает техническое обслуживание.

Оснащенный системой вооружения HForce, H-145M может использоваться как легкий ударный вертолет. В состав вооружения входят пушки, управляемые и неуправляемые ракеты. Он получил возможность взаимодействия с пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами и интеграции в сетевое боевое пространство.

H-145M оснащен двумя двигателями Turbomeca Arriel 2E с цифровой системой управления (FADEC). Вертолет оборудован цифровым комплектом авионики Helionix с мощным 4-осевым автопилотом, что значительно снижает нагрузку на пилотов. Низкий уровень шума делает H-145 одним из самых "тихих" вертолетов в своем классе.

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