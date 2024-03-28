ЦАМТО: критика авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны

ЦАМТО, 27 марта. Критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и, по сути, некомпетентна, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал статью американского издания Forbes, в которой ФАБ-3000 назвали "рискованным излишеством", из-за "посредственных аэродинамических характеристик" которого возникает опасность для их самолетов-носителей.

"Данная статья является очередным проявлением информационной войны. В условиях СВО анализ изделий российского ОПК в западной прессе носит заранее ангажированный и необъективный характер. Оценка наших авиабомб от людей, которые не имеют никакого отношения к боеприпасной отрасли, выглядит как минимум странно, непрофессионально и предвзято", – сказал он.

И.Коротченко назвал ФАБ-3000 эффективным оружием, которое помогает российской армии уничтожать укрепленные позиции противника и создавать, таким образом, условия для продвижения по всей линии соприкосновения.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.