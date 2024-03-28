Министра обороны Великобритании обвинили в обмане из-за помощи Украине

Депутат Палаты общин британского парламента Марк Франсуа заявил, что увеличение военных расходов Британии не должно быть привязано к Украине

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании должно увеличивать расходы на оборону без привязки к помощи Украине. Такое мнение выразил депутат Палаты общин британского парламента Марк Франсуа.

По его словам, британское правительство вводит избирателей в заблуждение, когда говорит об увеличении расходов на нужды королевских ВС, но при этом закладывает в оборонный бюджет помощь Украине. "Сумма, которую мы направляем Украине [в 2024 году] составляет £2,5 млрд ($3,2 млрд - прим. ТАСС). Именно на эту сумму будет сокращен основной оборонный бюджет", - заявил Франсуа в ходе парламентского выступления.

Он добавил, что министр обороны Великобритании Грант Шэппс "пускает пыль в глаза, делая вид, что бюджет не был сокращен". "Говоря простым английским языком, вы обманываете", - сказал Франсуа главе Минобороны. Депутат отметил, что поддерживает оказание помощи киевским властям, однако считает важным выделять еще больше средств на модернизацию королевских ВС в свете роста международной напряженности.

Шэппс в свою очередь отверг критику в адрес Минобороны. "Как только вы прибавите [к общей сумме военных расходов] те обязательства, которые правительство уже взяло на себя в вопросе оказания помощи Украине в размере £2,5 млрд и пополнения запасов боеприпасов на £280 млн ($350 млн), то вы получите рост [трат на военные нужды] на 1,8% в реальном выражении", - подчеркнул министр. Шэппс указал, что помощь Украине учитывается в оборонном бюджете, поскольку эти средства способствуют укреплению безопасности Соединенного Королевства.

На 2024 год военный бюджет королевства впервые в истории превысил £50 млрд ($63 млрд по текущему курсу). Глава британского Минфина Джереми Хант ранее заявил, что поддерживает увеличение оборонных расходов до 2,5% ВВП, однако подчеркнул, что это будет сделано, только когда позволят экономические условия. Шэппс неоднократно выступал за то, чтобы Великобритания довела свои оборонные расходы до 3% ВВП (в настоящее время - около 2,3%).