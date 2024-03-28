Войти
ЦАМТО

США выделили странам Балтии 228 млн. долл. помощи в сфере безопасности

182
0
0
Эстония
Эстония.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 27 марта. Минобороны Эстонии 23 марта объявило, что одобренный Конгрессом США закон о государственном бюджете на 2024 ф.г. включает выделение 228 млн. долл. в качестве помощи в сфере безопасности для стран Балтии.

В этом году США также предоставили Эстонии 47,3 млн. долл. в рамках программы "Иностранное военное финансирование" (FMF).

Как заявил министр обороны Ханно Певкур, поддержка со стороны США существенно помогла Эстонии, Латвии и Литве в реализации нескольких проектов развития военной инфраструктуры и военного потенциала.

Одобренная в 2020 году Балтийская инициатива по безопасности (Baltic Security Initiative – BSI) представляет собой формат сотрудничества, в рамках которого Министерство обороны США поддерживает развитие военного потенциала и усиление совместимости с вооруженными силами трех стран Балтии. В прошлом году странам Балтии в рамках BSI было выделено 225 млн. долл., а в 2022 году эта сумма составила 169 млн. долл. Основное внимание при этом уделяется финансированию укрепления системы противовоздушной обороны, боеспособности сухопутных войск и улучшению осведомленности о ситуации на море. Доля, которую получит Эстония в рамках BSI в 2024 году, будет определена осенью этого года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Литва
США
Эстония
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.11.2012
Стратегическая стабильность и ядерное разоружение в XXI веке
08.10.2012
Недобросовестный контроль
06.08.2012
"Чикагская триада" и ее последствия для России
29.05.2012
Глобальные амбиции НАТО
21.11.2011
Кому вершки, а кому корешки на ядерном поле
23.06.2011
Общеевропейская ПРО: первая капля в море потребностей ("Nasz Dziennik", Польша)
03.06.2011
В Литву пришли конкуренты "Росатома"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 03:02
  • 409
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.03 01:36
  • 1
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 27.03 14:34
  • 8
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 27.03 14:29
  • 0
Украина начинает экспорт биогаза в ЕС
  • 27.03 11:51
  • 4
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 27.03 11:38
  • 1
Индия не хочет отрекаться от России. И дело не только в дешевой нефти
  • 27.03 11:21
  • 9
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 27.03 06:02
  • 107
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 27.03 03:23
  • 2
Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие
  • 27.03 01:54
  • 5
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 26.03 19:29
  • 1
БПЛА Китая: высотный разведывательный WZ-7
  • 26.03 19:25
  • 12
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС