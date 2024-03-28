США выделили странам Балтии 228 млн. долл. помощи в сфере безопасности

ЦАМТО, 27 марта. Минобороны Эстонии 23 марта объявило, что одобренный Конгрессом США закон о государственном бюджете на 2024 ф.г. включает выделение 228 млн. долл. в качестве помощи в сфере безопасности для стран Балтии.

В этом году США также предоставили Эстонии 47,3 млн. долл. в рамках программы "Иностранное военное финансирование" (FMF).

Как заявил министр обороны Ханно Певкур, поддержка со стороны США существенно помогла Эстонии, Латвии и Литве в реализации нескольких проектов развития военной инфраструктуры и военного потенциала.

Одобренная в 2020 году Балтийская инициатива по безопасности (Baltic Security Initiative – BSI) представляет собой формат сотрудничества, в рамках которого Министерство обороны США поддерживает развитие военного потенциала и усиление совместимости с вооруженными силами трех стран Балтии. В прошлом году странам Балтии в рамках BSI было выделено 225 млн. долл., а в 2022 году эта сумма составила 169 млн. долл. Основное внимание при этом уделяется финансированию укрепления системы противовоздушной обороны, боеспособности сухопутных войск и улучшению осведомленности о ситуации на море. Доля, которую получит Эстония в рамках BSI в 2024 году, будет определена осенью этого года.