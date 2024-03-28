Норвегия передала Северной Македонии 76 ед. автомобильной техники

ЦАМТО, 27 марта. Минобороны Норвегия объявило о передаче Северной Македонии 40 грузовых машин Scania и 36 многоцелевых внедорожников.

Этот пакет помощи позволит сформировать в составе ВС страны пехотный батальон, который войдет в состав сил постоянной готовности НАТО.

Как заявлено, оказание военной помощи Северной Македонии является косвенной поддержкой Украины, поскольку ранее власти Северной Македонии передали ВСУ значительное количество военной техники. Как сообщал ЦАМТО, в 2022 году Северная Македония передала Украине около 30 танков Т-72А и четырех непригодных к эксплуатации Су-25 (три одноместных Су-25 и один двухместный Су-25УБ).

Как заявил руководитель Организации материально-технического обеспечения ВС Норвегии (NDLO) бригадный генерал Андерс Йернберг, Северная Македония является одним из близких союзников Норвегии по НАТО. Норвегия вносит свой вклад в наращивание военного потенциала этой страны путем передачи большого количества грузовиков и внедорожников. Квалифицированные специалисты ремонтных предприятий обеспечили передачу автомобильной техники в хорошем состоянии.

По информации руководителя отдела наземных систем Агентства по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (Forsvarsmateriell) Ойвинда Хейена, в Северную Македонию доставляется автомобильная техника, которая сравнительно мало эксплуатировалась и, несмотря на "возраст", находится в хорошем техническом состоянии.