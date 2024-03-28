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В США оценили российскую «Пчелку»

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости.

TWZ: российская «матка» дронов «Пчелка» повысит дальность FPV-беспилотников

Разработанная в России «матка» FPV-дронов «Пчелка», которая позволяет переносить и сбрасывать с воздуха беспилотники, повысит дальность применения существующих дронов-камикадзе. Возможности беспилотника-носителя оценили в публикации американского издания The War Zone (TWZ).

Отмечается, что «Пчелка», которая несет FPV-дроны, также выступает ретранслятором для повышения дальности устойчивой связи оператора с беспилотником.

«Возможность взлетать и садиться откуда угодно — большой плюс. Тот факт, что он потенциально может подлететь к границе своего боевого радиуса и выпустить FPV-дроны, которые затем могут в полной мере использовать свою максимальную дальность полета, является довольно дешевым скачком в возможностях», — отметили в публикации.

Автор подчеркнул, что «Пчелка» компенсирует основные недостатки современных FPV-дронов. Аппарат повышает дальность применения дронов-камикадзе и обеспечивает устойчивую связь, которая может прерываться перед атакой цели, когда дрон летит на малой высоте. Также он допустил, что «Пчелка» позволит наносить удары на глубину в десятки километров за линией фронта, где до этого такие дроны не применяли. Кроме того, беспилотник-носитель сможет находить цели для FPV-дронов.

Как пишет издание, основной недостаток такой концепции заключается в уязвимости дрона-носителя, который больше FPV-беспилотников и излучает сигналы, повышающие его заметность. При поражении «Пчелки» беспилотники, которые получают от нее сигналы, станут бесполезными.

Ранее «Пчелку» заметили в зоне проведения специальной военной операции. Гибрид беспилотников самолетного и квадрокоптерного типов получил двигатель внутреннего сгорания.

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Страны
Россия
США
Проекты
БПЛА
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