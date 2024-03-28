Войти
Военное обозрение

Финляндия планирует разместить у себя технологические центры НАТО

185
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Один из новых членов НАТО планирует построить и совместно с альянсом эксплуатировать два исследовательских центра и испытательный комплекс для альянса в рамках программы, получившей название DIANA.

Этот шаг связан с тем, что Финляндия также стремится нарастить свою оборонную стратегию и способность противостоять растущим киберугрозам.

Исследовательские центры НАТО, которые будут заниматься новыми технологиями, будут базироваться в финском городе Эспоо, а испытательный комплекс разместится в городе Оулу, ведущем финском центре кибертехнологий.

Площадка в Эспоо будет сотрудничать с VTT, крупнейшим в Финляндии центром технических исследований и центром разработки квантовых компьютеров. Здесь также будут тестироваться кибербезопасные коммуникации в дополнение к квантовым и космическим технологиям.

Испытательный центр в Оулу, который будет работать в сотрудничестве с Университетом Оулу, будет тестировать сетевые технологии 6G.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что ускоритель и испытательные центры создадут бизнес-возможности для отечественных технологических компаний, а также помогут поднять авторитет Финляндии среди 32 других стран-членов НАТО.

Наш статус глобального лидера в области коммуникационных технологий двойного назначения сделает Финляндию более привлекательной для международных финансистов и укрепит наш технологический вклад как члена НАТО

— сказал Хяккянен.

НАТО запустило программу DIANA в 2021 году. Основная цель программы — поиск технологически инновационных решений посредством партнерства с технологическими компаниями внутри и за пределами оборонной промышленности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Проекты
NATO
ИТ
Похожие новости
24.10.2011
Стокгольмский прогноз для Москвы и Пекина
25.03.2010
Беспилотная авиация
05.02.2009
Финляндия меняет оборонную политику
04.02.2009
Made in Norway. Норвежский производитель считает свою противокорабельную ракету лучшей в мире
13.05.2008
Эстония закупит у финнов советские гаубицы
06.05.2008
Испытание наночувств
27.09.2007
Северяне размышляют о российской угрозе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 03:02
  • 409
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.03 01:36
  • 1
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 27.03 14:34
  • 8
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 27.03 14:29
  • 0
Украина начинает экспорт биогаза в ЕС
  • 27.03 11:51
  • 4
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 27.03 11:38
  • 1
Индия не хочет отрекаться от России. И дело не только в дешевой нефти
  • 27.03 11:21
  • 9
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 27.03 06:02
  • 107
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 27.03 03:23
  • 2
Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие
  • 27.03 01:54
  • 5
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 26.03 19:29
  • 1
БПЛА Китая: высотный разведывательный WZ-7
  • 26.03 19:25
  • 12
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС