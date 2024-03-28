Бывший министр обороны Франции раскритиковал Макрона за его заявления по Украине

Эрве Морен отметил, что такие заявления могут привести к "изоляции Франции"

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Эрве Морен, занимавший пост министра обороны при президенте Франции Николя Саркози, раскритиковал заявления нынешнего французского лидера Эмманюэля Макрона по вопросу поддержки Украины.

"Это провокации короля - ребенка, которые он делает с первых дней своего мандата", - сказал Морен в интервью газете Le Point, комментируя заявления Макрона относительно возможности отправки военных на Украину.

Он отметил, что такие заявления могут привести к "изоляции Франции".

26 февраля французский лидер сообщил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных государств обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Москвой, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск на Украину. По его словам, участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя. Позже он дополнил свое заявление, пояснив, что "не исключать что-то не означает делать это".