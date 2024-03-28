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ТАСС

Медведчук: Запад ждет от Ватикана не миротворчества, а "крестового похода против РФ"

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Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Источник изображения: Ирина Яковлева/ ТАСС

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" уверен, что идеологическая война современных западных политиков против христианской морали на новом уровне повторяет историю нацизма

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Миротворческая позиция Папы Римского Франциска по украинскому конфликту вызвала негодование Запада, который ждет от Ватикана не призывов к переговорам, а "нового крестового похода против России". Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

В своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру" политик анализирует причины того вала критики, который обрушился на понтифика после его недавних высказываний по поводу украинского конфликта. В интервью телерадиокомпании RSI Папа Римский Франциск призвал к переговорам и прекращению кровопролития, заявил о "смелости не доводить страну до самоубийства", а также указал, что за идеей продолжения войны всегда стоят те, кто получает от нее прибыль.

"Франциск макнул коллективный Запад, военная промышленность которого наживается на украинском конфликте, фактически зарабатывает на крови. Эту правду не смогли простить даже Папе Римскому, и началась кампания по его дискредитации", - пишет Медведчук. При этом никто из европейских хулителей позиции мира, в отличие от Франциска, не задался вопросом о причине и механизмах украинского конфликта, отмечает он. "Они призывают не верить в Бога, а верить в войну. Верить в то, что их политические оппоненты являются вселенским злом.<...> Из этого всего следует, что коллективный Запад ждет от Папского престола не миротворчества, а объявления нового крестового похода против России", - подчеркивает лидер движения.

Комментируя обрушившуюся на Франциска волну критики, Медведчук проводит исторические параллели. Он напоминает, что когда-то именно в позиции миротворчества Адольф Гитлер обвинял Ватикан. "Именно он [Гитлер] требовал от своих войск безжалостности к врагам и всячески порицал христианскую любовь к ближнему. Сегодня это риторика не только клики [президента Украины Владимира] Зеленского, но и многих западных политиков. И тогда понятно, почему они в упор не видят нацизма на Украине", - замечает он.

Медведчук уверен, что идеологическая война современных западных политиков против христианской морали на новом уровне повторяет историю нацизма. По его словам, это означает, что Европа скатывается в Средневековье, как было не раз. В Киеве уже жгут книги русских писателей, запрещают каноническую православную церковь, арестовывают священников и православных журналистов за призывы к миру. "Судя по нападкам на Папу Римского, скоро костры из этих книг дойдут до Европы", - пишет он.

В этой ситуации Россия, по словам Медведчука, остается островом, где христианские ценности не попираются руководителями государств, а поддерживаются. "Сегодня Россия удерживает военную истерию, которую разгоняет коллективный Запад, именно своей взвешенной христианской позицией. <...> Поэтому позиции России сегодня очень твердые. А что касается крестовых походов на Россию, то со времен Александра Невского они ничем хорошим для коллективного Запада не заканчивались", - заключает политик. 

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Украина
Франция
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Александр Невский
Разное
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