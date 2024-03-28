Швеция не рассматривает возможность обучения бойцов ВСУ на Украине

Военнослужащие ВС Швеции во время Международных военных учений Rapid trident-2016 на территории Яворивского полигона во Львовской области.

Министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём считает разворачивающиеся дебаты о возможной отправке войск стран НАТО на Украину "несвоевременными и отвлекающими"

БРЮССЕЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Швеция не планирует обучать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на украинской территории, разговоры об отправке туда войск стран НАТО несвоевременны. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём.

"Что касается предложения Франции об обучении украинских военных на Украине, то Швеция его не рассматривает", - указал он в интервью порталу Euractiv. Глава внешнеполитического ведомства также дал понять, что считает разворачивающиеся дебаты о возможной отправке войск стран НАТО на Украину "несвоевременными и отвлекающими".

Возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину обсуждалась 26 февраля на конференции в Париже, однако ее участники не пришли к согласию по этому вопросу. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам встречи, что сейчас консенсуса нет, но "с течением времени ничего исключать нельзя".

В конференции приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.

27 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянса не планирует направлять войска на Украину. С аналогичными заявлениями выступили главы правительств Чехии, Польши, ФРГ и Швеции.