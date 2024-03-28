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Военное обозрение

«Рискованное излишество»: Американский эксперт считает, что использование ВКС РФ авиабомбы ФАБ-3000 будет лишним

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Источник изображения: topwar.ru

Россия начала производство авиабомбы ФАБ-3000 для применения ее на Украине по позициям ВСУ, но украинской армии не нужно бояться этой авиабомбы. Как предполагает американский эксперт Дэвид Экс, использование этого боеприпаса слишком рискованно, а значит лишнее.

По мнению Экса, у российских ВКС имеется целая линейка авиабомб, начиная от ФАБ-250 и заканчивая ФАБ-1500, которые оснащаются унифицированными модулями планирования и коррекции для применения с фронтовых бомбардировщиков Су-34. ФАБ-3000 слишком большая для данного самолета, поэтому ее носителем будет дальний бомбардировщик Ту-22М3. А поскольку у ФАБ-3000 плохие аэродинамические характеристики, то даже оснащенная УМПК она далеко не полетит.

В общем, эксперт считает, что использование авиабомбы ФАБ-3000 повысит риск для ее носителей из-за необходимости приближаться к линии фронта. Поэтому ее использование будет редким. По его словам, данная бомба является "рискованным излишеством" на фоне уже имеющейся линейки боеприпасов такого типа.

До тех пор, пока у России есть множество небольших ФАБ и достаточное количество Су-34 для их перевозки, ФАБ-3000 должна оставаться диковинкой — особенно в качестве планирующей бомбы. Использование 3,3-тонного боеприпаса является рискованным излишеством, учитывая, насколько разрушительными уже являются небольшие планирующие бомбы сами по себе

- добавляет эксперт.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Су-34
Ту-22М
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