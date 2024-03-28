Получено первое изображение самолёта F-22 ВВС США с новыми топливными баками и стелс-капсулами

Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы ВС США продолжают модернизацию малозаметных многоцелевых истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-22 Raptor, средний срок эксплуатации которых подходит к середине. За последние несколько лет был внесен ряд изменений в техническую оснастку и оборудование самолетов данного класса с целью сохранения «доминирования» в небе.

Одним из таких улучшений стала установка новых внешних топливных баков и сенсорных модулей скрытых инфракрасных датчиков (стел-капсул), улучшающих уже существующие характеристики самолета в части радиолокационной заметности. Американские пользователи соцсетей обратили внимание на появление в открытом доступе снимка самолёта F-22 Raptor ВВС США, на котором изображен один из истребителей с этой новой конфигурацией, сообщает онлайн-издание военной тематики Zona Militar. Испытательный полет проходил вблизи с Аэрокосмическим центром в пустыне Мохаве (штат Калифорния) рядом с находящейся здесь же авиабазой ВВС США «Эдвардс» (Edwards Air Force Base).

Согласно данным, опубликованным американским специализированным сайтом The War Zone, новые модули Raptor будут включать датчики инфракрасной системы слежения и поиска (IRST). Первоначально планировалось, что эта функция будет включена на этапе проектирования и разработки прототипа демонстрационного истребителя YF-22, но по бюджетным причинам того времени внедрение этого оборудования было отложено.

Источник изображения: topwar.ru

Пара прототипов YF-22 с двигателями GE YF120 и P&W YF119

В дополнение к новым модулям было разработано еще одно усовершенствование для нивелирования одного из существенных недостатков F-22, связанных с малой дальность его полета. Эта проблема стала наиболее актуальной с учетом усиления военного присутствия ВС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках стратегического противостояния с Китаем, разрабатывающим и принимающим на вооружение новые системы ПВО.

По сравнению с существующими 600-галлонными (2 271 литр) топливными баками, новые малозаметные конструкции не влияют на радиолокационные и другие характеристики самолета. Хотя более подробной информации нет, баки будут иметь некоторые общие черты с нынешними танками, поскольку при катапультировании во время полета пилон, который прикрепляет их к крылу самолета, также отсоединяется.

Внедренные технические новшества и дальнейшая модернизация должны улучшить возможности F-22 в сравнении с российскими истребителями пятого поколения Су-57 и китайскими аналогами Chengdu J-20 в гипотетическом конфликте, пишет Zona Militar. Результатом нововведений с точки зрения возможностей Raptor является дальнейшее улучшение его ситуационной осведомленности о поле боя. Что касается будущей замены парка из 180 самолетов F-22, имеющихся в распоряжении ВВС США, все эти новые технологии должны быть опробованы и отработаны на Raptor, чтобы в будущем перенести их на новый истребитель шестого поколения, разрабатываемы в рамках проекта NGAD.