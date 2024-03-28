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ТАСС

ЦЭНКИ планирует уместить стартовый комплекс "Амура-СПГ" в единой конструкции

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Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры намерены заимствовать опыт плавучего космодрома "Морской старт"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) планируют разместить всю стартовую инфраструктуру для перспективной многоразовой ракеты на метане "Амур-СПГ" в рамках цельной пусковой платформы, заимствуя опыт плавучего космодрома "Морской старт". Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор ЦЭНКИ Николай Нестечук.

"В части стартового комплекса мы приняли концепцию применения так называемой пусковой платформы, заимствуя опыт небезызвестного "Морского старта", на котором все технологическое оборудование и по сути весь стартовый комплекс помещался в единой конструкции", - сказал Нестечук. По его словам, вместо создания множества отдельных сооружений ЦЭНКИ разработал концепцию создания одной пусковой платформы с оптимальным размещением в ней максимального объема оборудования.

Глава ЦЭНКИ отметил, что такое решение позволит сократить сроки и стоимость работ, а также обеспечить безопасность и надежность стартовой инфраструктуры.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. 10 марта 2023 года госкорпорация объявила о продолжении разработки многоразовой метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ", техническое проектирование планируется до 2024 года.

Космодром "Морской старт" (Sea Launch) состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года - с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит". В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, а в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7.

Весной 2020 года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов и пришвартовались у причала Славянского судоремонтного завода в Приморье. В конце сентября 2021 года Дмитрий Рогозин, являвшийся на тот момент главой Роскосмоса, сообщил, что судьба плавучего космодрома "Морской старт" должна быть окончательно определена "в ближайшее время". 

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США
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Морской старт
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